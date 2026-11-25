La Laguna La Salada de Monasterio, uno de los pesqueros más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, perdió su espejo de agua tras décadas de esplendor. La prolongada sequía y las posibles consecuencias de las obras hidráulicas en la cuenca del río Salado aparecen entre las causas de su deterioro.

Donde durante décadas hubo embarcaciones, pescadores, familias disfrutando de la naturaleza y una abundante biodiversidad, hoy predomina una imagen desoladora: tierra reseca y profundas grietas que reflejan la magnitud de una verdadera tragedia ambiental.

Se trata de la Laguna La Salada de Monasterio, ubicada en el partido de Lezama, a la que se accede desde el kilómetro 144 de la Autovía 2 y que durante más de medio siglo constituyó uno de los principales atractivos turísticos y pesqueros de la región.

Su desecación, anunciada en abril de 2025, continúa siendo motivo de preocupación ante las dificultades para recuperar su caudal.

Una laguna que marcó generaciones

En sus mejores épocas, el espejo de agua llegó a alcanzar una superficie de aproximadamente 600 hectáreas y una profundidad de hasta siete metros.

Su riqueza ictícola convocaba a pescadores provenientes de distintos puntos del país, quienes encontraban en sus aguas ejemplares de pejerreyes y tarariras de importantes dimensiones.

Pero La Salada de Monasterio era mucho más que un destino de pesca deportiva. También representaba un espacio de encuentro familiar, recreación y contacto con la naturaleza, además de constituir una importante fuente de ingresos vinculada al turismo regional.

Las posibles causas de su desaparición

La prolongada sequía que afectó a buena parte del territorio bonaerense fue uno de los principales factores que contribuyeron al deterioro de la laguna.

Sin embargo, los responsables del predio también señalaron que las obras hidráulicas ejecutadas en la cuenca del río Salado habrían alterado las napas freáticas que alimentaban naturalmente al espejo de agua.

Esta situación habría dificultado su recuperación incluso después del regreso de las precipitaciones a la región. No obstante, el alcance de ese impacto requiere estudios técnicos específicos que permitan determinar las causas y evaluar posibles alternativas de recuperación.

Una pérdida ambiental, turística y económica para Lezama

La desaparición del espejo de agua no solamente significa la pérdida de un histórico pesquero bonaerense, sino también un severo impacto sobre el ecosistema, la fauna, la vegetación y las actividades económicas asociadas al turismo.

Para el partido de Lezama, representa además la pérdida de uno de sus grandes atractivos naturales, reconocido durante décadas por aficionados a la pesca deportiva de toda la provincia y del país.

La situación pone de manifiesto la necesidad de profundizar las políticas de preservación de los humedales, realizar estudios ambientales y promover acciones destinadas a proteger los recursos naturales de la región.

Hoy, La Salada de Monasterio conserva las huellas de un pasado que parecía destinado a perdurar. Miles de pescadores guardan en su memoria aquellas jornadas inolvidables, mientras permanece latente el interrogante acerca de si algún día será posible recuperar este emblemático rincón bonaerense.

La desaparición de una laguna no es solamente la pérdida de un espejo de agua: es también la pérdida de una parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro patrimonio natural.