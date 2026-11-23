Las familias que están organizando el ingreso de sus hijos al jardín de infantes para el próximo ciclo lectivo tienen una fecha importante esta semana. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense modificó el calendario de inscripción y pases del Nivel Inicial, por lo que conviene revisar el cronograma antes de acercarse a una institución.

El cambio no se limita a una ciudad ni a un distrito escolar: comprende establecimientos de gestión estatal y privada de toda la provincia de Buenos Aires. La medida fue formalizada en una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial el 12 de noviembre.

El calendario original coincidía con días declarados feriados y la autoridad educativa decidió trasladar el período para que las familias contaran con otra oportunidad de realizar el trámite. El nuevo plazo comienza este martes y abarca también los últimos días del mes.

Cuándo es la inscripción al jardín de infantes para 2027

La Resolución Conjunta 6489/2026 establece que las inscripciones por ingreso y pase al Nivel Inicial se realizarán del martes 24 al lunes 30 de noviembre de 2026. Es la fecha que reemplaza al período inicialmente previsto entre el 9 y el 13 de noviembre.

La disposición alcanza a jardines de infantes de gestión estatal y privada de la provincia, tanto en el conurbano como en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y las localidades del interior. No es un calendario de inscripción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propio sistema.

Quiénes tienen que prestar atención al nuevo plazo

La modificación se refiere específicamente a dos situaciones: familias que buscan ingresar al Nivel Inicial y quienes necesitan tramitar un pase de institución. La resolución no presenta el nuevo período como una reinscripción general de todos los alumnos que ya cursan en el mismo establecimiento.

Si tu hijo o hija va a comenzar el jardín en 2027, lo recomendable es consultar directamente con la institución elegida o con la autoridad educativa distrital para conocer cómo se recibe la documentación y qué procedimiento corresponde a cada caso. Los requisitos administrativos pueden variar según la situación del estudiante y la gestión del establecimiento.

En el caso de un pase, conviene informar a la institución de origen y consultar a la de destino sobre la disponibilidad de vacantes y la documentación que necesita. El hecho de que exista una ventana oficial de inscripción no equivale, por sí solo, a una garantía de vacante en un jardín determinado.

Por qué Educación cambió el calendario

La resolución rectifica una parte del calendario de actividades docentes aprobado anteriormente mediante la Resolución Conjunta 275/2026. El período original del 9 al 13 de noviembre coincidía con los feriados establecidos en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según los fundamentos de la norma, la reprogramación busca garantizar la posibilidad de acceso de las familias al procedimiento de inscripción. El cambio fue firmado el 4 de noviembre y publicado oficialmente el 12 de noviembre de 2026.

La decisión afecta las fechas de inscripción y pases del Nivel Inicial; no implica que se hayan cambiado automáticamente todas las fechas del calendario escolar 2027 ni las condiciones de ingreso de otros niveles educativos.

Qué conviene hacer antes del 30 de noviembre

Para evitar viajes innecesarios, lo más práctico es confirmar con el jardín elegido los horarios de atención, el canal habilitado para realizar el trámite y los documentos solicitados. También resulta útil preguntar cómo se informa la asignación de vacantes y qué pasos seguir si la primera opción no tiene disponibilidad.

Si tenés dudas sobre el establecimiento correspondiente o sobre un pase, podés consultar a la Secretaría de Asuntos Docentes, la inspección distrital o la institución educativa de tu localidad, según el tipo de gestión y trámite.

El texto oficial puede consultarse en el Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires. La fecha clave para las familias es el 30 de noviembre de 2026, último día del período fijado por la resolución.