Los contribuyentes bonaerenses que tienen impuestos pendientes cuentan con una nueva oportunidad para ordenar sus cuentas antes de que termine el año. El plan especial de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) continúa vigente, pero se aproxima una modificación en las condiciones de adhesión.

La diferencia puede ser importante para quienes necesitan regularizar varias cuotas de la patente o del impuesto inmobiliario, así como para comerciantes y trabajadores independientes que acumularon obligaciones de Ingresos Brutos.

Antes de elegir una modalidad de pago, conviene revisar el cronograma de bonificaciones y comparar el importe final de cada alternativa. El régimen está dividido en etapas y la fecha en la que se formaliza la adhesión determina qué descuento corresponde.

Qué cambia en el plan de pagos de ARBA desde el sábado

El viernes 27 de noviembre de 2026 finaliza la segunda etapa del programa. Desde el sábado 28 y hasta el 11 de diciembre inclusive comenzará el tercer tramo, en el que las reducciones serán menores para las tres modalidades disponibles.

El siguiente cuadro permite comparar los porcentajes publicados por el organismo:

Modalidad Hasta el 27/11 Del 28/11 al 11/12 Contado 35% 30% 3 cuotas 15% 10% 6 cuotas 10% 5%

Del 12 al 31 de diciembre, la última etapa mantendrá el descuento del 30% para la cancelación en un solo pago. El régimen especial no aplica intereses de financiación y las bonificaciones tienen como límite el capital regularizado.

Cuánto puede variar el importe por esperar al sábado

La reducción de cinco puntos porcentuales se traduce en una diferencia concreta en el presupuesto familiar. Por ejemplo, si una deuda de $200.000 reúne las condiciones para aplicar el porcentaje completo, el pago al contado con la bonificación vigente sería de $130.000. En la próxima etapa, ese mismo ejemplo arrojaría un importe de $140.000.

Si se eligen tres cuotas, los montos totales de ese ejemplo serían $170.000 y $180.000, respectivamente. Se trata de un cálculo ilustrativo, no de una liquidación oficial: el importe definitivo depende de la composición de cada deuda y del tope de bonificación aplicable.

También es importante que el contribuyente compare lo que puede pagar sin comprometer otros gastos esenciales. Elegir el contado únicamente por su porcentaje de descuento puede no resultar conveniente si obliga a financiarse con un crédito costoso.

Qué impuestos pueden regularizarse

El programa comprende Automotor, Inmobiliario básico y complementario, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos. Abarca obligaciones anteriores y determinadas deudas de 2026, aunque en este último año existe una excepción para Sellos.

También contempla situaciones de deuda en instancia judicial, prejudicial o de fiscalización, y saldos de planes caducos hasta el cierre de 2025, según las condiciones del régimen.

La regularización adquiere especial importancia ante los beneficios tributarios previstos para 2027, dado que ARBA estableció que estar al día será condición para acceder a ellos.

Ver también: ARBA: más de 91 mil regularizaciones y sigue el descuento del 35% hasta el 27.

Cómo consultar la deuda y adherirse al programa

La gestión se realiza desde el micrositio oficial del plan de pagos de ARBA. Allí están disponibles los accesos correspondientes a cada impuesto.

Antes de confirmar la operación, resulta útil seguir estos pasos:

Identificar el tributo que se quiere regularizar.

Consultar cuáles son los períodos pendientes y verificar los datos del bien o contribuyente.

Comparar los importes de las modalidades ofrecidas por el sistema.

Revisar las condiciones y los vencimientos de la alternativa elegida antes de confirmar la adhesión.

Guardar la constancia de la operación y los comprobantes de pago.

Si necesitás un plazo más extenso, ARBA mantiene sus planes habituales, con alternativas de hasta 60 cuotas según corresponda. Esa opción es distinta del programa excepcional: es necesario consultar sus condiciones particulares antes de decidir.