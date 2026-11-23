A través del régimen de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF), los hogares que cumplan los requisitos pueden acceder a bonificaciones del 50% en redes y reintegros directos en gas envasado.

El sistema reemplazó a la antigua segmentación por tres niveles e integró en una sola plataforma la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos. A continuación, te detallamos quiénes tienen que inscribirse, cuál es el tope de ingresos, qué datos necesitás y de cuánto es cada descuento.

Quiénes deben inscribirse y cuál es el nuevo tope de ingresos

No todos los usuarios tienen que volver a completar el formulario. Quienes ya figuraban en el ex RASE pasaron de forma automática al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y no deben repetir la gestión.

En cambio, sí deben anotarse quienes nunca pidieron el subsidio, los ex beneficiarios del Programa Hogar y quienes contaban con la Tarifa Social de Gas. Para ser aprobados, el grupo familiar debe cumplir estas condiciones:

Tope de ingresos: La suma de los ingresos netos de todos los integrantes del hogar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) tipo 2 del INDEC, ubicadas actualmente en $5.070.000 .

La suma de los ingresos netos de todos los integrantes del hogar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) tipo 2 del INDEC, ubicadas actualmente en . Casos especiales: También acceden hogares con ingresos por debajo del segmento alto si algún miembro posee Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad (CUD) (sujeto a evaluación socioeconómica).

Qué condiciones patrimoniales dejan a un hogar afuera del beneficio

Aun cuando los ingresos familiares sean inferiores a $5.070.000, el cruce de datos oficiales rechaza la solicitud si algún integrante del grupo familiar registra alguna de estas situaciones:

Vehículos recientes: Tener un automóvil de 3 años de antigüedad o menos (esta restricción no aplica si hay un titular de CUD en el hogar).

Tener un automóvil de (esta restricción no aplica si hay un titular de CUD en el hogar). Inmuebles y bienes de lujo: Poseer tres o más inmuebles entre todos los miembros, ser dueño de una embarcación de lujo o aeronave, o contar con activos societarios.

Paso a paso: qué datos tener a mano y cómo completar el formulario

La inscripción es gratuita, tiene carácter de declaración jurada y se realiza en minutos desde el celular o la computadora ingresando con cuenta de Mi Argentina (CUIL y clave):

Documentación previa: Reunir el nombre de la empresa prestadora, el número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en cada factura, además del último ejemplar de DNI, el CUIL de los mayores de 18 años y un correo electrónico.

Reunir el nombre de la empresa prestadora, el y el que figura en cada factura, además del último ejemplar de DNI, el CUIL de los mayores de 18 años y un correo electrónico. Carga y envío: Dentro del sitio oficial de subsidios energéticos, seleccionar “nueva solicitud”, revisar los datos precargados por el Estado, actualizar la información laboral o familiar y enviar el trámite para su validación.

De cuánto es el descuento en luz, gas y garrafas de 10 kilos

Una vez aprobada la solicitud, el impacto en el bolsillo se aplica de manera diferente según el tipo de suministro: