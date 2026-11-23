A través del régimen de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF), los hogares que cumplan los requisitos pueden acceder a bonificaciones del 50% en redes y reintegros directos en gas envasado.
El sistema reemplazó a la antigua segmentación por tres niveles e integró en una sola plataforma la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos. A continuación, te detallamos quiénes tienen que inscribirse, cuál es el tope de ingresos, qué datos necesitás y de cuánto es cada descuento.
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Quiénes deben inscribirse y cuál es el nuevo tope de ingresos
No todos los usuarios tienen que volver a completar el formulario. Quienes ya figuraban en el ex RASE pasaron de forma automática al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y no deben repetir la gestión.
En cambio, sí deben anotarse quienes nunca pidieron el subsidio, los ex beneficiarios del Programa Hogar y quienes contaban con la Tarifa Social de Gas. Para ser aprobados, el grupo familiar debe cumplir estas condiciones:
- Tope de ingresos: La suma de los ingresos netos de todos los integrantes del hogar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) tipo 2 del INDEC, ubicadas actualmente en $5.070.000.
- Casos especiales: También acceden hogares con ingresos por debajo del segmento alto si algún miembro posee Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad (CUD) (sujeto a evaluación socioeconómica).
Qué condiciones patrimoniales dejan a un hogar afuera del beneficio
Aun cuando los ingresos familiares sean inferiores a $5.070.000, el cruce de datos oficiales rechaza la solicitud si algún integrante del grupo familiar registra alguna de estas situaciones:
- Vehículos recientes: Tener un automóvil de 3 años de antigüedad o menos (esta restricción no aplica si hay un titular de CUD en el hogar).
- Inmuebles y bienes de lujo: Poseer tres o más inmuebles entre todos los miembros, ser dueño de una embarcación de lujo o aeronave, o contar con activos societarios.
Paso a paso: qué datos tener a mano y cómo completar el formulario
La inscripción es gratuita, tiene carácter de declaración jurada y se realiza en minutos desde el celular o la computadora ingresando con cuenta de Mi Argentina (CUIL y clave):
- Documentación previa: Reunir el nombre de la empresa prestadora, el número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en cada factura, además del último ejemplar de DNI, el CUIL de los mayores de 18 años y un correo electrónico.
- Carga y envío: Dentro del sitio oficial de subsidios energéticos, seleccionar “nueva solicitud”, revisar los datos precargados por el Estado, actualizar la información laboral o familiar y enviar el trámite para su validación.
De cuánto es el descuento en luz, gas y garrafas de 10 kilos
Una vez aprobada la solicitud, el impacto en el bolsillo se aplica de manera diferente según el tipo de suministro:
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- Electricidad: Bonificación base del 50% durante todo el año sobre el bloque de consumo definido como base (en zonas cálidas y muy cálidas el tope varía según el mes).
- Gas por redes: Descuento del 50% concentrado en los meses de mayor demanda invernal, sin bonificación en los períodos de bajo consumo.
- Garrafas de 10 kilos: Reintegro directo de $9.593 por garrafa (cubre hasta dos garrafas por mes en invierno y una en verano), abonando obligatoriamente mediante las billeteras virtuales BNA+ o MODO.