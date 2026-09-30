Vtv en la provincia: qué patentes deben verificar en octubre y qué pasa si se venció en septiembre

La VTV en la Provincia de Buenos Aires vuelve a tener una fecha importante con el inicio de octubre. Quienes necesitan el auto para trabajar o planean salir a la ruta deben revisar dos datos antes de organizar el viaje: el último número de la patente y el vencimiento del certificado que tienen actualmente.

El calendario bonaerense mantiene una asignación por dominio. Por eso, haber realizado una inspección en otro momento del año no significa que el próximo vencimiento se haya trasladado automáticamente a ese mismo mes.

Qué patentes deben hacer la VTV en octubre de 2026

Octubre corresponde a los vehículos cuya patente termina en 0. Septiembre fue el mes de las terminaciones 9 y noviembre será el de las terminaciones 1.

Para organizar los próximos trámites, la referencia queda así:

Terminación 9: septiembre.

septiembre. Terminación 0: octubre.

octubre. Terminación 1: noviembre.

La obligación también depende de la antigüedad y del uso. El esquema oficial de plazos de la VTV bonaerense indica que los autos particulares tienen una exención inicial de dos años desde la primera matriculación; luego deben verificar anualmente. Para las motos, la primera revisión corresponde al año.

Esto significa que la terminación de patente no debe analizarse sola. Un auto recién patentado y otro con varios años de uso pueden estar en situaciones diferentes aunque sus dominios terminen en el mismo número.

Ver también: VTV noviembre 2026: qué patentes deben verificar y cómo anticipar el trámite

Qué pasa si la VTV venció en septiembre

La inspección puede realizarse fuera de término y el sitio oficial informa que no hay un recargo por llegar con la VTV vencida. Eso no convierte el período de demora en una autorización para circular.

Reservar un turno es un paso para regularizar el vehículo, pero no extiende por sí mismo la vigencia del certificado. Si la verificación ya venció, el conductor puede quedar expuesto a una sanción durante la circulación.

La diferencia se explica en qué ocurre si tenés turno y te paran con la VTV vencida. No conviene interpretar la fecha de reserva como una nueva fecha de vencimiento.

Hacerla tarde no cambia el mes para el año siguiente

El mes asignado por patente se mantiene. Si un vehículo terminado en 9 verifica recién en octubre, su calendario seguirá vinculado a septiembre; no obtiene automáticamente doce meses contados desde el día en que fue a la planta.

Para evitar esa situación, quienes todavía tienen la VTV vigente pueden planificar la próxima inspección con anticipación. La Provincia contempla una ventana de hasta 30 días antes del mes correspondiente.

Antes de confirmar, revisá que la fecha elegida quede dentro del período permitido y que no exista un intervalo sin vigencia. El certificado actual es la referencia para organizar esa transición.

Si el auto se usa para un viaje familiar, anotá el vencimiento junto con la fecha de salida y de regreso. Una revisión que está vigente al comenzar el recorrido puede vencer antes de volver; organizar ambos momentos permite detectar ese problema antes de reservar alojamiento o planificar el traslado.

Cómo reservar y qué revisar antes de ir

El trámite se inicia en el portal oficial de turnos. Allí se cargan los datos del vehículo y se eligen planta, fecha y horario según disponibilidad.

Antes de salir, prepará DNI, cédula del vehículo y licencia vigente. También verificá la modalidad de pago de la planta: algunas trabajan con prepago y otras permiten abonar allí. Una reserva pendiente de pago puede requerir completar ese paso para quedar confirmada.

Como preparación práctica, podés comprobar luces, bocina y estado visible de los neumáticos. Si detectás una falla, resolverla antes evita llegar a la inspección con un problema conocido. La revisión previa no reemplaza el control técnico, pero ayuda a organizar mejor el trámite.