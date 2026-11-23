Con el feriado de este lunes 23 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, los argentinos comienzan a despedir el calendario de descansos de 2026. Sin embargo, diciembre todavía ofrecerá nuevas oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, justo antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con el calendario oficial, quedan dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos antes de que termine el año. Gobierno de Argentina+1

¿Cuándo será el próximo feriado?

El próximo feriado nacional será el martes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha tradicional del calendario argentino.

Sin embargo, el lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá que numerosos trabajadores disfruten de un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Es importante aclarar que el lunes 7 no es un feriado nacional obligatorio: en el sector privado, la decisión de otorgar el día libre corresponde al empleador. Gobierno de Argentina+1

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Navidad también tendrá un fin de semana largo

El último feriado nacional de 2026 será el viernes 25 de diciembre, correspondiente a Navidad.

Al coincidir con un viernes, permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso para quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos.

De esta manera, diciembre tendrá dos fines de semana largos, uno de hasta cuatro días y otro de tres.

La cuenta regresiva para terminar el año

Tras el descanso de noviembre, el calendario empieza a acercarse a sus últimas fechas importantes.

Desde este lunes 23 de noviembre, faltan 15 días para el feriado del 8 de diciembre, 32 días para Navidad y 38 días para finalizar 2026.

Así, quienes estén pensando en una escapada turística, una reunión familiar o unos días de descanso todavía tendrán dos oportunidades antes de despedir el año y recibir el 2027.