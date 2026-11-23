Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos reveló cifras preocupantes sobre la seguridad vial bonaerense. Entre junio y agosto de 2026 se registró un promedio de casi dos fallecimientos diarios. Las rutas nacionales y provinciales concentraron más del 62% de las víctimas.

La provincia de Buenos Aires registró al menos 165 muertes como consecuencia de siniestros viales durante junio, julio y agosto de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), dirigido por Pedro Perrotta.

El relevamiento expone una problemática que continúa afectando a las familias bonaerenses: cada mes murieron, en promedio, 55 personas en hechos de tránsito, lo que equivale aproximadamente a una víctima fatal cada 13 horas.

Uno de los datos más preocupantes es que 103 de los 165 fallecimientos ocurrieron en rutas nacionales y provinciales, lo que representa el 62,4% del total. Los restantes 62 casos se registraron en calles, avenidas y otros caminos.

Julio fue el mes con más víctimas fatales

El análisis de los tres meses permitió identificar que julio concentró la mayor cantidad de muertes, con 63 víctimas, mientras que junio contabilizó 49 y agosto registró 53.

La distribución de los fallecimientos según el tipo de vía muestra la magnitud del problema:

Rutas nacionales: 57 víctimas fatales.

57 víctimas fatales. Rutas provinciales: 46 fallecimientos.

46 fallecimientos. Calles, avenidas y otros caminos: 62 muertes.

Las cifras reflejan que los corredores interurbanos constituyen uno de los principales escenarios de riesgo, especialmente por las velocidades de circulación, las condiciones de infraestructura y las conductas de quienes conducen.

En cuanto a los corredores viales, el informe identificó víctimas en distintas rutas nacionales y provinciales, entre ellas las rutas 3, 5, 7, 9, 188 y 205, además de las provinciales 2, 6 y 51.