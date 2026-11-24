El último fin de semana largo de noviembre dejó un balance desfavorable para la actividad turística en la Argentina, con una importante disminución en la cantidad de viajeros y una marcada retracción del consumo respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas disminuyó un 17,4%, mientras que el gasto registró una caída del 30% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

Durante las tres jornadas de descanso, vinculadas con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, 1.410.000 turistas se desplazaron por el país, generando un movimiento económico de 332.557 millones de pesos.

Menos días de descanso y menor poder adquisitivo

Entre los factores que incidieron en la caída de la actividad se encuentran la menor extensión del fin de semana largo, que en 2025 había sido de cuatro días, y las restricciones económicas que atraviesan numerosos hogares argentinos.

La estadía promedio fue de dos días, mientras que el gasto diario por turista alcanzó los $118.770, con una disminución real del 3,1% respecto del año anterior.

La búsqueda de destinos cercanos, las actividades gratuitas y las salidas recreativas sin alojamiento fueron algunas de las alternativas elegidas por las familias para disfrutar del descanso sin comprometer demasiado sus presupuestos.

Cómo fue el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, la actividad turística fue moderada, con visitantes distribuidos entre la Costa Atlántica, las sierras y distintas localidades del interior provincial.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras rondaron el 60% al comienzo del fin de semana largo, por debajo de los niveles registrados durante el feriado anterior.

Las fiestas populares, los espectáculos musicales y las propuestas culturales y deportivas contribuyeron a dinamizar la actividad comercial y gastronómica en diferentes municipios bonaerenses. Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La mirada puesta en la temporada de verano

A pocas semanas del comienzo de la temporada estival 2026-2027, los indicadores generan preocupación entre los empresarios y prestadores de servicios turísticos.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo más restringido plantea un escenario desafiante para uno de los sectores fundamentales de las economías regionales.

En este contexto, numerosos destinos comenzaron a impulsar promociones y descuentos para incentivar las reservas de cara a las vacaciones de verano, con la expectativa de revertir la tendencia registrada durante el último fin de semana largo de noviembre.