La llegada de diciembre vuelve a poner el aguinaldo en el centro de las consultas laborales. Entre quienes trabajan cuatro o seis horas por día, una duda aparece con frecuencia: ¿se cobra la mitad del aguinaldo de un empleado de jornada completa o existe otra fórmula?

La respuesta depende de la remuneración efectivamente devengada, de los meses trabajados y de las condiciones de contratación. No alcanza con comparar horarios: también hay que revisar el recibo y distinguir qué conceptos integran el salario.

Para quienes trabajan en relación de dependencia en el sector privado, la Ley de Contrato de Trabajo establece las reglas generales del Sueldo Anual Complementario (SAC). La jornada reducida no elimina ese derecho.

Cómo se calcula el aguinaldo si trabajás media jornada

La regla general para un semestre completo es tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante ese semestre. Si el trabajador tiene una jornada parcial, se toma su propia remuneración correspondiente a esa modalidad, no el salario hipotético de alguien que trabaja ocho horas.

Por ejemplo, si la mayor remuneración mensual computable de una persona que trabaja media jornada fue de $600.000, su medio aguinaldo bruto sería de $300.000, siempre que haya trabajado todo el semestre. Es un ejemplo matemático, no una escala salarial oficial ni una estimación para un convenio particular.

Si otra persona trabaja jornada completa y su mejor remuneración fue de $1.200.000, su medio aguinaldo sería de $600.000. La diferencia proviene de la base salarial y no de una reducción adicional aplicada al SAC.

Qué pasa si empezaste a trabajar durante el semestre

Cuando la relación laboral comenzó después del 1 de julio, corresponde calcular el aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado durante el segundo semestre. Lo mismo ocurre si el vínculo terminó antes del cierre del período.

Para una estimación sencilla cuando se trabajaron meses completos con remuneración estable, puede multiplicarse la mitad del mejor sueldo mensual por los meses trabajados y dividir el resultado por seis. Sin embargo, en altas o bajas a mitad de mes y remuneraciones variables, la liquidación debe considerar el tiempo y las remuneraciones devengadas en el período.

Un trabajador que ingresó el 1 de octubre y tuvo una mejor remuneración mensual de $600.000 durante octubre, noviembre y diciembre tendría, bajo esas condiciones, un aguinaldo proporcional ilustrativo de $150.000 brutos. El resultado real puede cambiar por conceptos remunerativos adicionales o por las fechas exactas.

¿Se cuentan comisiones, adicionales y horas suplementarias?

Para calcular el SAC se consideran los conceptos que integran la remuneración, conforme a la normativa aplicable. Por eso conviene revisar si durante el semestre hubo comisiones, adicionales remunerativos u otros pagos que elevaron el mejor mes.

Una suma identificada como no remunerativa no debe tratarse automáticamente como parte del cálculo sin examinar su naturaleza y el acuerdo o convenio que la regula. Algunas paritarias establecen expresamente cómo impactan determinados adicionales en el aguinaldo.

También es importante distinguir la jornada parcial de otros regímenes especiales. El personal de casas particulares, por ejemplo, tiene normativa específica para su relación laboral y su aguinaldo, aunque la regla de referencia del mejor salario semestral es semejante.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026

Para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 122 fija el vencimiento de la segunda cuota el 18 de diciembre. La liquidación puede requerir estimar el sueldo de diciembre y ajustar cualquier diferencia con el pago de ese mes.

El día concreto de acreditación puede depender de la organización del empleador y del régimen aplicable, pero eso no habilita a presentar como universal una fecha distinta de la prevista legalmente.

Qué revisar en el recibo antes de reclamar

Para comprobar la liquidación, identificá la mayor remuneración mensual del período julio-diciembre, revisá los conceptos que la integran, verificá si trabajaste todo el semestre y compará el SAC bruto con el importe consignado en el recibo. El neto puede ser menor por los descuentos legales correspondientes.

Si detectás una diferencia, pedí el detalle del cálculo al área de liquidación o al empleador y conservá los recibos. Si persiste el desacuerdo, podés consultar al sindicato de tu actividad o a la autoridad laboral competente.

La base normativa puede consultarse en el texto actualizado de la Ley de Contrato de Trabajo, especialmente sus artículos 92 ter y 121 a 123.