Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchos adultos mayores ya comenzaron a organizar sus viajes hacia la Costa Atlántica. Entre las opciones de transporte disponibles, el tren permite reducir una parte importante del presupuesto, especialmente cuando se planifica la compra con anticipación.

La venta anticipada de pasajes a Mar del Plata para la temporada 2026-2027 abrió durante noviembre. Además de las tarifas generales, existe un beneficio destinado a quienes cobran una jubilación o pensión que también incluye a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

Antes de reservar, conviene conocer cuánto representa el ahorro para un viaje de ida y vuelta y qué documentación hay que presentar, porque comprar un boleto bonificado no alcanza por sí solo para acreditar el derecho al descuento.

Cuánto pagan los jubilados para viajar en tren a Mar del Plata

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informa que los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento en los servicios ferroviarios de larga distancia. El beneficio alcanza a quienes acreditan su condición mediante la credencial de ANSES o del IPS.

Para la temporada de verano, las tarifas generales anunciadas para el recorrido completo entre Plaza Constitución y Mar del Plata son de $40.500 en primera clase y $48.600 en pullman. Si se aplica la bonificación del 40% sobre esos importes, los valores de referencia quedan de la siguiente manera:

Clase Tarifa general por tramo Con descuento Ida y vuelta con descuento Primera $40.500 $24.300 $48.600 Pullman $48.600 $29.160 $58.320

Así, una pareja de jubilados que viaje en primera clase podría gastar $97.200 en los cuatro tramos, frente a los $162.000 que representan dos viajes completos a tarifa general. La diferencia sería de $64.800.

Estos cálculos corresponden a las tarifas informadas para el recorrido completo y no constituyen una cotización en tiempo real. El precio definitivo debe verificarse al reservar, especialmente si el viaje comienza en alguna estación intermedia del interior bonaerense.

Qué documentación hay que llevar para conservar el descuento

El beneficio no es exclusivo de ANSES. La Resolución 123/2018 del entonces Ministerio de Transporte incorporó expresamente a jubilados y pensionados registrados en el IPS de la Provincia de Buenos Aires.

Al comprar en boletería, llevá el DNI y una constancia que acredite tu condición previsional. También es recomendable conservar esa documentación durante el viaje, junto con el boleto.

Trenes Argentinos advierte en sus condiciones de venta que, si un pasajero adquirió un pasaje con descuento previsional y no puede acreditar el beneficio al viajar, deberá pagar la diferencia. Por eso, antes de salir de casa, verificá que tengas:

DNI vigente del titular.

Credencial previsional o documentación acreditativa correspondiente.

Pasaje emitido a nombre de la persona que viajará.

No se trata del descuento de la Tarifa Social Federal SUBE, que corresponde a otros servicios. La bonificación ferroviaria de larga distancia tiene sus propias condiciones.

Cómo comprar los pasajes para las vacaciones

Los pasajes pueden adquirirse a través del portal oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas. La venta de verano comprende viajes hasta el 4 de abril de 2027, sujetos a disponibilidad.

Si comprás por internet, seleccioná el origen, el destino y las fechas de viaje, ingresá los datos del pasajero y comprobá que el beneficio previsional se refleje en el total antes de abonar. Revisá también que los datos coincidan con el documento que presentarás.

Para conocer las frecuencias y opciones generales de la temporada, podés consultar la guía de venta de pasajes de tren a Mar del Plata para el verano.

La información oficial de la CNRT permite verificar los beneficios de transporte antes de comprar. Si viajás con nietos u otros familiares, revisá por separado las condiciones de cada pasajero: el descuento previsional es personal y no se traslada automáticamente a todos los integrantes del grupo.