Atención conductores: congelaron el precio de la vtv en la provincia y hay una fecha clave antes del aumento

Hacer la VTV en la Provincia de Buenos Aires seguirá costando lo mismo durante unas semanas más. El aumento que estaba previsto para el segundo semestre quedó suspendido y eso abre una ventana concreta para quienes tienen que verificar el auto antes de mediados de octubre.

La decisión alcanza a todas las categorías del sistema bonaerense y mantiene vigente el cuadro que comenzó a regir a principios de 2026. La clave está en la fecha de vencimiento de la suspensión: el 14 de octubre.

Hasta cuándo queda congelado el precio de la VTV

El Ministerio de Transporte bonaerense formalizó un acuerdo con las empresas concesionarias para suspender durante 90 días la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica. La medida alcanza al semestre iniciado el 16 de julio y se extiende hasta el 14 de octubre de 2026.

Para los autos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa básica se mantiene en $97.057,65, IVA incluido. El ajuste que había sido solicitado llevaba ese valor a $114.105,99, una suba cercana al 17%, pero su aplicación quedó postergada.

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Cuánto cuesta hacer la VTV mientras dure la suspensión

Mientras no se publique un nuevo cuadro tarifario, estos son los valores informados para las principales categorías:

Tipo de vehículo Tarifa vigente Vehículos de hasta 2.500 kg $97.057,65 Motos $38.801,03 Vehículos de más de 2.500 kg $174.604,64 Remolques y acoplados livianos $58.201,54 Remolques y acoplados pesados $87.302,33

El monto es el mismo en todas las plantas bonaerenses. La Provincia aclara además que la verificación continúa siendo obligatoria para circular y que el congelamiento del precio no modifica los vencimientos.

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Qué puede pasar después del 14 de octubre

La suspensión no elimina el mecanismo de actualización de la VTV. Simplemente aplazó la aplicación del nuevo valor durante 90 días. Por eso, una vez cumplido el plazo deberá definirse qué tarifa regirá para el resto del semestre.

Esto vuelve especialmente importante la fecha para quienes ya tienen la verificación próxima a vencer. Si el vehículo debe hacer el trámite antes del 14 de octubre, podrá abonarlo con el cuadro actual siempre que no haya una modificación normativa previa.

No corresponde, en cambio, adelantar una VTV únicamente para intentar conservar un precio si el vehículo todavía no está dentro de su período de verificación. El calendario bonaerense sigue ordenándose por la terminación del dominio y por la fecha individual que figura en el certificado.

Qué patentes verifican ahora y cuáles siguen

Durante septiembre, el calendario asigna el trámite a los vehículos cuya patente termina en 9. En octubre será el turno de las terminadas en 0 y en noviembre de las finalizadas en 1, siempre que el vehículo ya esté alcanzado por la obligación.

Los conductores que todavía tengan pendiente el trámite pueden consultar requisitos, plantas y turnos en el sitio oficial de la VTV bonaerense.

Hay un punto que no cambia con el congelamiento: al día siguiente del vencimiento indicado en el informe de inspección, el vehículo pasa a circular con la VTV vencida. Por eso, para quienes están dentro del calendario, la fecha del 14 de octubre importa por el precio, pero no funciona como una prórroga del trámite.