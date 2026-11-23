Una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca eliminar el pago de las tasas provinciales para los conductores mayores de 65 años. El proyecto apunta a reducir los gastos que deben afrontar los adultos mayores, quienes están obligados a renovar sus licencias con mayor frecuencia.

La diputada provincial Mariela Vitale, integrante del bloque de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone establecer la gratuidad de las tasas provinciales para la renovación de licencias de conducir de personas mayores de 65 años en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa busca aliviar el impacto económico que representa este trámite para miles de adultos mayores, especialmente jubilados y pensionados, que deben renovar sus registros con mayor frecuencia que los conductores de menor edad.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

De aprobarse la propuesta, la exención alcanzaría a los residentes bonaerenses mayores de 65 años que necesiten renovar licencias correspondientes a las categorías A y B, utilizadas para conducir motocicletas y automóviles particulares.

El beneficio comprendería las tasas administrativas provinciales, incluyendo el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) y otros aranceles que dependan de organismos de la administración provincial.

No estarían incluidas las licencias profesionales ni las destinadas a actividades comerciales.

¿Por qué se propone eliminar estos costos?

Actualmente, la normativa establece distintos períodos de vigencia de las licencias de conducir según la edad de sus titulares.

En términos generales, entre los 65 y los 70 años las renovaciones deben realizarse cada tres años, mientras que a partir de los 70 años pasan a ser anuales, siempre sujetas a las evaluaciones y condiciones correspondientes.

Esta situación implica que los adultos mayores deban afrontar los costos administrativos con mayor frecuencia.

En los fundamentos del proyecto, Vitale sostiene que la exigencia de renovaciones periódicas genera un gasto reiterado que puede resultar desproporcionado para quienes perciben ingresos previsionales.

La legisladora considera que la medida permitiría reducir las barreras económicas para mantener la autonomía y la movilidad personal de este sector de la población.

¿Qué sucedería con las tasas municipales?

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que la gratuidad provincial no significaría automáticamente que todo el trámite fuera gratuito.

La propuesta contempla invitar a los 135 municipios bonaerenses a adherir mediante ordenanzas que eliminen también las tasas locales correspondientes a la renovación.

De esta manera, cada distrito tendría que definir si acompaña la iniciativa y extiende el beneficio a los aranceles municipales.

Por otra parte, el proyecto establece que los beneficiarios solamente deberían presentar su Documento Nacional de Identidad vigente, para acreditar la edad y el domicilio en la provincia, sin exigencias administrativas adicionales para acceder a la exención.