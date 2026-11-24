El gobierno de Axel Kicillof presentó en la Legislatura el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento, con gastos por $58,65 billones y un pedido de endeudamiento por US$ 1.000 millones.

Los proyectos ingresaron el jueves 5 de noviembre a través de la Cámara de Diputados (expediente PE 2/26-27) de la mano del ministro de Economía, Pablo López. A continuación, repasamos cómo impactará en los impuestos, qué montos se destinan a cada área y cómo será el nuevo fondo para los 135 municipios.

Qué pasará con los impuestos: Inmobiliario, Patente e Ingresos Brutos

La Ley Impositiva 2027 no contempla incrementos en las alícuotas de Ingresos Brutos ni de Sellos, limitándose a actualizar los topes de facturación para que las pymes mantengan el acceso a escalas reducidas.

En los impuestos patrimoniales que llegan al bolsillo de los contribuyentes se aplicarán los siguientes criterios:

Impuesto Inmobiliario: La suba anual quedará topeada por la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 .

La suba anual quedará topeada por la inflación acumulada entre . Impuesto Automotor (Patente): Se mantiene la tabla de valuación vigente; en ambos tributos, las cuotas continuarán ajustándose mes a mes por inflación.

Los números del Presupuesto 2027 y las cinco prioridades de gasto

El proyecto oficial estima gastos totales por $58,65 billones (un 36,4% nominal por encima de los $43 billones aprobados para 2026) y recursos por $56,5 billones, proyectando un déficit financiero de $2,15 billones (0,5% del Producto Bruto Geográfico).

El texto toma las pautas macroeconómicas nacionales —inflación del 18% y un dólar a $1.848 para diciembre de 2027—, sostiene la emergencia económica provincial, registra reclamos a Nación por $20,7 billones (a octubre) y fija cinco ejes de inversión no salarial:

Inversión de capital: $4,05 billones.

$4,05 billones. Promoción y asistencia social: $2,32 billones.

$2,32 billones. Salud: $2,26 billones.

$2,26 billones. Seguridad y servicio penitenciario: $1,98 billones.

$1,98 billones. Educación: $1,93 billones.

Pedido de deuda y qué mayoría necesita Kicillof en la Legislatura

Mientras que el Presupuesto y la Ley Impositiva se sancionan por mayoría simple, la Ley de Financiamiento exige el voto de los dos tercios en ambas cámaras, lo que obliga al oficialismo a negociar con los bloques opositores.

A través de esa norma, el Ejecutivo solicita autorización para tomar deuda por hasta US$ 1.000 millones (en pesos u otras monedas, un tercio de los US$ 3.035 millones avalados para 2026) y amplía hasta US$ 400 millones el programa de Letras del Tesoro de corto plazo.

Cómo funcionará el nuevo fondo de seguridad para los 135 municipios

El paquete oficial crea el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, destinado exclusivamente a equipamiento e infraestructura policial en los 135 distritos bonaerenses según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

A diferencia del fondo vigente de 2026 —que tenía un piso garantizado de $250.000 millones y 70% de libre disponibilidad—, el nuevo esquema no tiene piso mínimo: se integrará con el 8% de la deuda que efectivamente logre colocar la Provincia (si se coloca el total de US$ 1.000 millones, representará US$ 80 millones, unos $148.000 millones al tipo de cambio presupuestado).