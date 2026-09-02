Aumento del salario mínimo: el gobierno fijó el nuevo piso salarial por decreto hasta abril de 2027

Tras fracasar las negociaciones entre las centrales obreras y las cámaras empresarias en el Consejo del Salario, el Gobierno tomó la decisión por resolución.

A través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el nuevo esquema de aumentos escalonados que regirá desde septiembre hasta abril de 2027.

Escala mensual: los montos confirmados del piso salarial hasta 2027

El haber mínimo para trabajadores mensualizados a jornada completa irá escalonándose mes a mes de la siguiente manera:

Septiembre 2026: sube a $383.800 (desde los $376.600 de agosto).

sube a (desde los $376.600 de agosto). Octubre 2026: pasa a $391.200 .

pasa a . Noviembre 2026: asciende a $398.800 .

asciende a . Diciembre 2026: se ubica en $406.400 .

se ubica en . Tramo 2027: alcanzará $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y llegará a un techo de $437.000 en abril.

Valores para trabajadores jornalizados y empleos a tiempo parcial

La actualización también impacta de forma directa sobre el esquema de cobro por hora para el personal jornalizado:

Septiembre 2026: el valor hora queda en $1.919 .

el valor hora queda en . Cierre de 2026: escala a $1.956 en octubre , $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre .

escala a , y . Primer cuatrimestre 2027: pasa a $2.071 en enero , $2.110 en febrero , $2.148 en marzo y $2.185 en abril .

pasa a , , y . Para las jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial, la liquidación será estrictamente proporcional a estas cifras.

Nuevos límites para la Prestación por Desempleo

La resolución ratificó el criterio de cálculo para la prestación por desempleo establecida por la Ley 24.013.

El beneficio equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual percibida en los últimos seis meses trabajados.

Asimismo, se fijaron topes legales vinculados al nuevo salario mínimo: el monto mensual no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente.

El trasfondo de la falta de acuerdo en el Consejo del Salario

La falta de consenso responde a la enorme brecha entre los pedidos sindicales y la oferta del sector privado.

Mientras la CGT y las CTA solicitaron llevar el mínimo a $911.000 en julio tomando como base la canasta básica, los empresarios propusieron subas del 1,7% a 1,8% mensual.

Ante el retiro de las entidades gremiales de la reunión virtual, el Poder Ejecutivo laudó decretando los nuevos valores que abarcan a la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen Agrario y la Administración Pública Nacional.