El banco provincia lanza la semana del cliente: descuentos de hasta 40%, 24 cuotas sin interés y premios

Si sos usuario de la banca pública bonaerense, Banco Provincia lanzó la “Semana del Cliente” con promociones del 6 al 11 de septiembre.

La entidad celebra sus 204 años con un paquete exclusivo que incluye un juego interactivo en la app, financiamiento sin interés y descuentos en gastronomía.

Juego en Cuenta DNI: tope de reintegro de $40.000 y 10.000 premios

La principal atracción estará disponible a partir del domingo 6 de septiembre directamente dentro de la app:

A través de esta experiencia interactiva, los usuarios podrán obtener hasta un 40% de descuento con un tope de devolución de $40.000. Además, se habilitará el sorteo de 10.000 premios exclusivos para quienes utilicen la plataforma.

Provincia Compras: hasta 24 cuotas sin interés durante cinco días

Para quienes busquen renovar tecnología, electrodomésticos u otros productos, el portal oficial sumará facilidades de pago:

Durante toda la acción comercial, el portal e-commerce del banco permitirá financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda.

Programa mesumo: canje de vouchers con 25% de ahorro en puntos

Los clientes adheridos al sistema de beneficios de la entidad también contarán con una opción especial para gastronomía:

Quienes forman parte del programa mesumo podrán efectuar el canje de puntos por vouchers gastronómicos con un 25% de ahorro acumulado durante los días de la campaña.

Especial por el Día del Maestro: 30% de descuento en locales gastronómicos

El cierre de las celebraciones está pautado para el viernes 11 de septiembre, en coincidencia con los festejos docentes:

Durante esa jornada, las compras realizadas con Cuenta DNI en comercios del rubro gastronomía adheridos tendrán un 30% de descuento con un tope de reintegro de $15.000 por persona.