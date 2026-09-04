El banco provincia lanza la semana del cliente: descuentos de hasta 40%, 24 cuotas sin interés y premios

Si sos usuario de la banca pública bonaerense, Banco Provincia lanzó la “Semana del Cliente” con promociones del 6 al 11 de septiembre.
La entidad celebra sus 204 años con un paquete exclusivo que incluye un juego interactivo en la app, financiamiento sin interés y descuentos en gastronomía.
Juego en Cuenta DNI: tope de reintegro de $40.000 y 10.000 premios
La principal atracción estará disponible a partir del domingo 6 de septiembre directamente dentro de la app:
Informe alarmante sobre la educación: por qué los chicos aprenden menos y el abandono explota en la secundaria
A través de esta experiencia interactiva, los usuarios podrán obtener hasta un 40% de descuento con un tope de devolución de $40.000. Además, se habilitará el sorteo de 10.000 premios exclusivos para quienes utilicen la plataforma.
Provincia Compras: hasta 24 cuotas sin interés durante cinco días
Para quienes busquen renovar tecnología, electrodomésticos u otros productos, el portal oficial sumará facilidades de pago:
Durante toda la acción comercial, el portal e-commerce del banco permitirá financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda.
Municipales de Tandil tendrán otro aumento en septiembre: cuándo se conocerá el porcentaje
Programa mesumo: canje de vouchers con 25% de ahorro en puntos
Los clientes adheridos al sistema de beneficios de la entidad también contarán con una opción especial para gastronomía:
Quienes forman parte del programa mesumo podrán efectuar el canje de puntos por vouchers gastronómicos con un 25% de ahorro acumulado durante los días de la campaña.
Especial por el Día del Maestro: 30% de descuento en locales gastronómicos
El cierre de las celebraciones está pautado para el viernes 11 de septiembre, en coincidencia con los festejos docentes:
Paritaria bonaerense: una fecha puede cambiar el tono de la negociación por los próximos aumentos
Durante esa jornada, las compras realizadas con Cuenta DNI en comercios del rubro gastronomía adheridos tendrán un 30% de descuento con un tope de reintegro de $15.000 por persona.