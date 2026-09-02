Multas en Provincia: una infracción muy común ya puede costar más de $450.000

Salir a la ruta o manejar por una ciudad bonaerense tiene desde septiembre un nuevo costo potencial para quienes cometan una infracción. El valor utilizado para calcular las multas volvió a actualizarse y eso movió automáticamente desde las sanciones más leves hasta las faltas que pueden superar ampliamente el millón de pesos.

No todas las infracciones tienen un precio único. La legislación establece rangos y luego la sanción concreta puede depender del tipo de falta, antecedentes y resolución de la autoridad correspondiente.

Antes de viajar también conviene recordar qué documentación puede exigirse. INFOZONA mantiene actualizada la guía sobre qué pueden pedirte en un control de ruta en la Provincia de Buenos Aires.

Usar el celular al manejar puede llegar a costar $456.200

Una de las conductas más habituales y peligrosas es utilizar el teléfono mientras se conduce.

Con el nuevo valor de la Unidad Fija, la infracción queda dentro de un rango de 100 a 200 UF. Esto representa entre $228.100 y $456.200.

La actualización se explica porque la Unidad Fija bonaerense pasó a valer $2.281, según publica actualmente el sistema oficial InfraccionesBA.

El valor vigente puede verificarse directamente en la consulta oficial de Unidad Fija del Ministerio de Transporte bonaerense.

Cuánto cuestan otras multas desde septiembre

Infracción Rango aproximado Usar celular al conducir $228.100 a $456.200 Cruzar semáforo en rojo $228.100 a $1.140.500 No usar cinturón o casco $228.100 a $1.140.500 Exceso de velocidad $342.150 a $2.281.000 Alcoholemia positiva $456.200 a $2.281.000 Circular sin VTV vigente $684.300 a $2.281.000

Los valores de la tabla muestran los rangos que surgen de multiplicar las UF previstas para cada tipo de falta por el nuevo valor de $2.281. La sanción efectiva puede ubicarse dentro de esos límites.

La falta de VTV queda entre las más costosas

Conducir sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede generar una sanción de entre 300 y 1.000 UF, es decir, desde $684.300 hasta $2.281.000.

Septiembre es además el mes asignado a los vehículos cuyas patentes terminan en 9. En esta guía se puede consultar qué autos deben hacer la VTV este mes, cuánto cuesta y cómo obtener turno.

¿Todas las multas deben pagarse sin reclamar?

No necesariamente. Cuando existe un error material, el vehículo no corresponde, hay problemas con la identificación, documentación que acredita otra situación o se considera que la infracción fue incorrectamente imputada, el conductor puede ejercer su derecho de defensa.

Eso no significa que cualquier multa pueda eliminarse. El descargo necesita fundamentos y documentación que respalden lo planteado.

INFOZONA tiene una guía específica sobre cómo presentar un descargo por una multa en Provincia de Buenos Aires.

Por qué las multas cambian aunque la ley no cambie

La legislación bonaerense expresa muchas sanciones en Unidades Fijas y no mediante una cifra permanente en pesos.

Cuando cambia el valor de la UF, cambia también el equivalente económico de cada rango sin necesidad de modificar una por una todas las infracciones.

Por eso, una tabla en pesos que era correcta hace pocos meses puede quedar rápidamente desactualizada. Desde septiembre, $2.281 es el número que modifica todas esas cuentas.