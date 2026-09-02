Un pueblo bonaerense reúne 70 alfajoreros este domingo y la entrada es gratis

El primer domingo de septiembre tendrá una cita especialmente tentadora para quienes buscan una escapada gastronómica sin pagar entrada. Una localidad bonaerense convertirá su plaza principal en un gran encuentro de productores y ya confirmó una convocatoria mucho mayor de la que puede imaginarse para un pueblo del interior.

La jornada combinará elaboración artesanal, tradiciones criollas, gastronomía y actividades para chicos. Los puestos comenzarán a recibir visitantes desde la mañana y la programación se extenderá hasta entrada la tarde.

La propuesta forma parte de un fin de semana con numerosas celebraciones. INFOZONA reunió otras alternativas en la guía con seis fiestas y eventos gratuitos para este primer fin de semana de septiembre.

La fiesta es en Rawson y reúne a 70 elaboradores de alfajores

La cita será el domingo 6 de septiembre en Rawson, partido de Chacabuco, donde se realizará la 9ª Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal.

La Municipalidad de Chacabuco confirmó la participación de 70 elaboradores provenientes de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos habrá tres productores de Rawson y dos de la ciudad de Chacabuco.

El evento se realizará en la Plaza San Martín, de 10:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.

Qué habrá durante todo el día

La propuesta excede la venta y degustación de alfajores.

El Municipio anticipó:

Patio gastronómico.

Patio de juegos.

Paseo de artesanos.

Productores alfajoreros.

Actividades familiares.

Desfile de instituciones locales.

Propuestas vinculadas con la tradición criolla.

La apertura formal será a las 10:00 con el desfile de instituciones y luego continuará la programación a lo largo de la jornada.

Por qué Rawson convirtió al alfajor en una fiesta provincial

El encuentro es organizado por la Asociación Cooperadora del Centro de Educación Agraria N.º 29 y fue creciendo hasta convertirse en una celebración provincial.

El protagonismo de pequeños productores permite encontrar versiones artesanales diferentes a los productos industriales habituales: distintos rellenos, coberturas, masas y recetas regionales compiten por captar la atención de los visitantes.

La información oficial de esta edición puede consultarse en el sitio de la Municipalidad de Chacabuco.

Septiembre seguirá con más fiestas gastronómicas

Para quienes disfrutan este tipo de escapadas, el calendario no termina este domingo.

El fin de semana siguiente, Mercedes tendrá una de las celebraciones más fuertes del mes. INFOZONA ya publicó las fechas, entradas y shows de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

También el domingo 13, Azcuénaga celebrará su tradicional encuentro dedicado a la galleta de campo cocida en horno a leña.

Qué revisar antes de salir

Como buena parte de las actividades se desarrolla al aire libre, conviene comprobar el pronóstico y las comunicaciones municipales durante las horas previas.

Si no hay modificaciones, Rawson tendrá este domingo nueve horas de actividades con entrada gratuita y decenas de productores de alfajores reunidos en un mismo lugar, una combinación especialmente atractiva para convertir el evento en una escapada de día.