Comenzó la veda de pesca en Buenos Aires para proteger el desove del pejerrey

Con el fin del invierno, la provincia de Buenos Aires establece la veda de pesca, que inició ayer, 1° de septiembre, y se extiende hasta el 30 de noviembre. Esta regulación busca proteger la reproducción de las especies en las lagunas bonaerenses.

Detalles clave sobre la Ley Provincial de Pesca N° 11.477

La veda, estipulada en el Capítulo 4, Artículo 12 de la Ley Provincial de Pesca N° 11.477, prohíbe la pesca de diversas especies durante este período. Sin embargo, se permite la pesca deportiva y recreativa del pejerrey en días específicos: sábados, domingos y feriados.

Existen excepciones para las Lagunas del Monte, Cochicó (Guaminí) y Chasicó (Villarino y Puán), donde los pescadores también pueden salir los días viernes, siempre respetando el número máximo de piezas y el tamaño mínimo de los peces.

Regulación sobre la cantidad máxima de pejerreyes capturables

Durante la veda, las capturas de pejerrey se limitan a la siguiente cantidad por día, dependiendo de la laguna:

Hasta 30 ejemplares: Laguna Chásico (Partidos de Villarino y Puán)

Laguna Chásico (Partidos de Villarino y Puán) Hasta 20 ejemplares: Laguna Cochicó y Del Monte (Partido de Guaminí), Laguna Hinojo Grande (Partido de Trenque Lauquen) y Laguna La Salada Grande (Partidos de General Madariaga y General Lavalle)

Laguna Cochicó y Del Monte (Partido de Guaminí), Laguna Hinojo Grande (Partido de Trenque Lauquen) y Laguna La Salada Grande (Partidos de General Madariaga y General Lavalle) Hasta 15 ejemplares: Cuero de zorro (Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen), La Salada de Coronel Granada (Partido de General Pinto), Sauce Grande (Partido de Monte Hermoso), Albufera Mar Chiquita (Partido de Mar Chiquita), y el resto de las lagunas bonaerenses.

A su vez, para todos los cursos de agua interiores de la provincia (ríos, arroyos y canales), la norma establece un máximo de 15 ejemplares de pejerrey que pueden ser extraídos por pescador y por día durante los días habilitados.

Impacto de la veda en la actividad pesquera

La implementación de esta veda no solo busca preservar las especies acuáticas sino también fomentar prácticas sostenibles entre las comunidades que dependen de la pesca. La regulación es crucial para asegurar la continuidad de la actividad pesquera a largo plazo, garantizando el equilibrio en los ecosistemas lagunares y el bienestar de las futuras generaciones de pescadores.