Final feliz: encontraron sano y salvo al estudiante desaparecido en la plata

Terminó la intensa búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuyo paradero era desconocido desde el lunes 31 de agosto. El joven fue localizado con vida este jueves en la provincia de Córdoba, luego de varios días de incertidumbre y de un amplio operativo para reconstruir sus movimientos.

Mariano, oriundo de Berazategui, había salido de su domicilio el lunes por la mañana rumbo a la Facultad de Arquitectura de la UNLP para realizar una entrega académica. Llegó al establecimiento alrededor de las 9, manifestó que no se encontraba bien y dejó el trabajo con un compañero antes de retirarse.

A partir de allí comenzó un recorrido que pudo ser reconstruido parcialmente mediante cámaras de seguridad y los registros de su tarjeta SUBE. El estudiante estuvo en Punta Lara, posteriormente regresó a La Plata y a las 16:17 abordó un tren de la Línea Roca con destino a Constitución. Aunque debía regresar a su casa en Berazategui, continuó viaje hasta la terminal porteña y desde ese momento se había perdido su rastro.

Durante las últimas horas surgió una pista que trasladó la atención hacia Córdoba. Finalmente, las primeras informaciones difundidas este jueves por la tarde indican que Mariano se presentó por sus propios medios en una dependencia policial cordobesa y se encuentra a salvo. Sus padres recibieron además una fotografía que permitió confirmar que se trataba del joven buscado.

La aparición puso fin a varios días de enorme preocupación para familiares, amigos y compañeros universitarios, que habían multiplicado el pedido de colaboración para dar con su paradero.