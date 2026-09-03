Aumento de multas de tránsito en la provincia de buenos aires: actualizaron el valor de la uf y los montos superan los 2 millones de pesos

Si vas a circular por rutas o calles bonaerenses, atención con las infracciones: la Provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo valor de la Unidad Fija (UF).

Desde el 1 de septiembre de 2026 y hasta el 31 de octubre, el valor de referencia subió a $2.281 (un 0,4% más), lo que equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje en la estación ACA.

Montos de las principales multas de tránsito en territorio bonaerense

Con la nueva actualización bimestral de la UF, los valores a pagar en las rutas y municipios bonaerenses quedan así:

Conducir sin seguro, sin patente o mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $114.050 a $228.100 .

de . Usar el celular al volante (100 a 200 UF): entre $228.100 y $456.200 .

entre . Pasar semáforo en rojo, sin cinturón/casco o no mostrar documentación (100 a 500 UF): de $228.100 a $1.140.500 .

de . Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $684.300 y $2.281.000 .

entre . Exceso de velocidad, alcoholemia positiva o circular en contramano/banquina (hasta 1000 UF): alcanzan un máximo de $2.281.000.

Prescripción de multas en PBA: cuándo caducan las faltas graves y leves

Para los conductores bonaerenses es clave conocer los plazos legales de caducidad, ya que las infracciones de tránsito vencen de forma automática según la gravedad de la falta.

Las infracciones leves, como estacionar en un lugar no permitido o no llevar puesto el cinturón de seguridad, prescriben a los 2 años. En tanto, las faltas graves —entre las que se encuentran cruzar un semáforo en rojo o superar el límite de velocidad— caducan a los 5 años, plazo tras el cual el Estado provincial ya no puede exigir su cobro ni aplicar la sanción.

Cómo consultar gratis las infracciones bonaerenses por DNI o patente

Para verificar si un vehículo o conductor registra actas pendientes en la Provincia de Buenos Aires, el trámite se realiza de forma 100% digital.

Ingresando al portal oficial de Infracciones de PBA, la consulta se efectúa seleccionando el tipo de búsqueda: por número de DNI del conductor o por el dominio (patente) del vehículo.