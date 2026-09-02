El frío se intensifica después de las tormentas y hay posibilidad de nevadas en la provincia de buenos aires

La inestabilidad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires no será el último cambio importante de esta semana. Detrás del frente que genera lluvias, tormentas y ráfagas comenzará a avanzar una masa de aire mucho más fría que modificará rápidamente las temperaturas.

El contraste se sentirá con mayor claridad entre viernes y el fin de semana, cuando varias zonas pasarán de registros templados a condiciones nuevamente invernales.

El comportamiento encaja con la tendencia estacional que ya venía mostrando el SMN. INFOZONA explicó en la nota sobre por qué El Niño no impide que vuelvan las heladas durante la primavera bonaerense.

El sábado aparece una posibilidad de nevadas aisladas en zonas serranas

El Pronóstico Meteorológico para las Actividades Agropecuarias difundido este miércoles 2 incorpora para el sábado la posibilidad de nevadas aisladas en sectores serranos del sudoeste y sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

No significa que vaya a nevar de manera generalizada ni que el fenómeno esté asegurado en todas las localidades serranas. Se trata de una posibilidad asociada a la combinación entre aire suficientemente frío y humedad disponible.

Por eso el escenario deberá seguirse con pronósticos de corto plazo a medida que se acerque el sábado.

Antes llegará un descenso marcado de temperatura

El cambio comienza después del paso del sistema de tormentas. Durante el viernes avanzará aire frío sobre la región pampeana y aumentará el riesgo de heladas en sectores del interior.

El fin de semana concentraría las condiciones más frías, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Qué zonas pueden tener mayor chance

Cuando un pronóstico menciona nieve en las sierras bonaerenses, la atención suele concentrarse sobre áreas elevadas del sudoeste y sudeste provincial, donde la altitud facilita temperaturas más bajas que en las llanuras cercanas.

Sin embargo, pequeños cambios en temperatura, humedad o trayectoria del sistema pueden transformar una posible nevada en lluvia, aguanieve o directamente dejar el área sin precipitaciones.

Por eso no conviene planificar un viaje exclusivamente para “ver nieve” basándose todavía en esta primera señal.

La primavera arrancó con comportamiento de invierno

Septiembre marca el comienzo de la primavera meteorológica, pero no elimina de inmediato las irrupciones polares.

El SMN ya anticipó para el trimestre septiembre-octubre-noviembre una señal de temperaturas medias inferiores a lo normal en buena parte de la Provincia. Los detalles pueden verse en el pronóstico de primavera actualizado para la Provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense mantiene además un monitoreo agrometeorológico semanal que sigue lluvias, heladas y otros eventos con impacto productivo.

Qué conviene seguir durante las próximas horas

El avance de las tormentas y alertas vigentes.

La intensidad del viento sur detrás del frente.

Las mínimas previstas para viernes, sábado y domingo.

Las actualizaciones sobre precipitación en las zonas serranas.

El dato más llamativo está puesto sobre el sábado, pero la señal más firme por ahora es el fuerte descenso térmico y el regreso del riesgo de heladas. La posible nieve dependerá de que coincidan condiciones mucho más específicas.