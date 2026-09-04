Alerta de UATRE por un cambio que afecta a trabajadores rurales: qué venció y por qué preocupa

Una modificación que comenzó a regir con septiembre encendió las alarmas en el sector rural. UATRE salió a reclamar una respuesta del Gobierno nacional y advierte que el problema puede sentirse con fuerza cuando empiecen las próximas campañas agrícolas.

La discusión no tiene que ver con la nueva escala salarial que ya entró en vigencia, sino con una herramienta que permitía compatibilizar el trabajo temporario registrado con determinadas prestaciones sociales.

Los salarios del sector también cambiaron este mes. En INFOZONA podés consultar cuánto cobran los trabajadores rurales desde septiembre y qué categorías superan $1,5 millones.

Qué venció el 1° de septiembre y por qué reclama UATRE

El pasado 1° de septiembre venció el régimen establecido originalmente mediante el Decreto 514/2021, que permitía a determinados trabajadores rurales temporarios acceder a empleos registrados durante las campañas sin perder automáticamente ciertas prestaciones sociales.

UATRE había solicitado al Poder Ejecutivo que prorrogara el esquema, pero el gremio sostiene que hasta ahora no recibió una respuesta que garantice su continuidad.

El sindicato considera que el mecanismo era fundamental para incentivar la registración durante cosechas y otras actividades estacionales.

Por qué el gremio habla de 120.000 puestos en riesgo

La cifra fue difundida por la propia Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.

Según UATRE, alrededor de 120.000 empleos temporarios podrían verse afectados si no se restablece la compatibilidad.

Esto no significa que 120.000 personas hayan sido despedidas desde el 1° de septiembre. Se trata de una advertencia gremial sobre contrataciones futuras: el sindicato sostiene que la pérdida del beneficio puede desalentar a trabajadores a registrarse o complicar la contratación formal durante las campañas.

Qué prestaciones entraban en el esquema

El régimen buscaba evitar que aceptar un empleo rural temporal produjera automáticamente la pérdida de determinadas políticas de protección social.

Entre los beneficios señalados por el sector aparecen prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar, según la situación particular del trabajador y su familia.

El objetivo era que una persona pudiera incorporarse formalmente durante una cosecha sin enfrentar el dilema de perder inmediatamente una ayuda que necesitaría nuevamente al terminar la actividad estacional.

Por qué el campo tiene una situación laboral particular

Muchas producciones agrícolas y economías regionales demandan una gran cantidad de mano de obra únicamente durante determinadas semanas o meses.

Cosechas, recolección de frutas y distintas tareas rurales generan picos de contratación, pero una vez terminada la campaña gran parte de esos puestos deja de existir hasta el ciclo siguiente.

Por eso UATRE argumenta que el empleo temporario necesita reglas distintas de las de un puesto permanente durante todo el año.

El reclamo llega mientras también suben los salarios

La controversia coincide con la entrada en vigencia de nuevas remuneraciones.

En septiembre, el básico del peón general supera los $1,2 millones y diferentes actividades especializadas tienen pisos superiores. Además, ya existe otro tramo previsto para octubre.

INFOZONA mantiene también actualizada la escala salarial de UATRE con los valores que se liquidan durante estos meses.

Qué pide UATRE al Gobierno

El secretario general del gremio, José Voytenco, había solicitado formalmente una prórroga antes del vencimiento.

El planteo central es que el Ejecutivo restablezca la compatibilidad para evitar consecuencias sobre la registración laboral y las economías regionales.

Hasta que exista una nueva disposición oficial, el régimen vencido ya no puede darse por vigente simplemente porque haya funcionado durante los años anteriores.

Qué deberán mirar los trabajadores temporarios

Quienes estén por incorporarse a una campaña deberían verificar su situación concreta antes de asumir que conservarán automáticamente todas las prestaciones que recibían.

La clave ahora será saber si el Gobierno publica una prórroga, crea un nuevo mecanismo o mantiene definitivamente el vencimiento.

Por eso las próximas semanas serán decisivas: UATRE habla de 120.000 puestos potencialmente afectados, pero el impacto real dependerá de cómo reaccionen trabajadores, productores y el Gobierno antes de las campañas más intensivas.