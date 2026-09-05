Nuevos montos para empleadas domésticas: así quedan los sueldos en septiembre

Si trabajás en casas particulares o tenés personal a cargo, ya Podés consultar las escalas confirmadas para liquidar el sueldo de septiembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó un nuevo esquema de aumentos escalonados que se aplicará entre septiembre y diciembre de 2026.
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Aumentos mes a mes y blanqueo de la suma fija
El acuerdo establece incrementos en el sueldo básico y el traspaso progresivo de la suma no remunerativa que se otorgó en agosto:
- Septiembre 2026: Aumento del 1,8% en los básicos más la integración del 25% del bono de agosto.
- Octubre 2026: Suba del 1,7% e incorporación del 50% de la suma fija a la base salarial.
- Noviembre 2026: Incremento del 1,6% y traspaso del 25% restante del adicional extraordinario.
- Diciembre 2026: Ajuste final del 1,6% sobre los haberes mínimos de todas las categorías.
Valores por hora y mes para Tareas Generales en septiembre
Para la quinta categoría (limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar), los valores vigentes a liquidar son:
- Personal con retiro:$4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes.
- Personal sin retiro:$3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes.
Escala confirmada para Cuidado de Personas desde septiembre
Para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas (niños, adultos mayores o enfermos):
- Personal con retiro:$4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes.
- Personal sin retiro:$4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes.
Escala para Supervisores, Tareas Específicas y Caseros
El resto de las categorías del sector encuadran sus mínimos de septiembre en los siguientes valores:
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- Supervisor/a:$5.049,58 la hora con retiro ($579.493,14 mensual) y $5.344,33 la hora sin retiro ($640.641,55 mensual).
- Tareas Específicas:$4.809,80 la hora con retiro ($541.402,49 mensual) y $4.645,33 la hora sin retiro ($597.854,36 mensual).
- Caseros:$529.261,78 mensuales para el régimen general.