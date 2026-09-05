Nuevos montos para empleadas domésticas: así quedan los sueldos en septiembre

Si trabajás en casas particulares o tenés personal a cargo, ya Podés consultar las escalas confirmadas para liquidar el sueldo de septiembre.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó un nuevo esquema de aumentos escalonados que se aplicará entre septiembre y diciembre de 2026.

Aumentos mes a mes y blanqueo de la suma fija

El acuerdo establece incrementos en el sueldo básico y el traspaso progresivo de la suma no remunerativa que se otorgó en agosto:

Septiembre 2026: Aumento del 1,8% en los básicos más la integración del 25% del bono de agosto.

Aumento del en los básicos más la integración del del bono de agosto. Octubre 2026: Suba del 1,7% e incorporación del 50% de la suma fija a la base salarial.

Suba del e incorporación del de la suma fija a la base salarial. Noviembre 2026: Incremento del 1,6% y traspaso del 25% restante del adicional extraordinario.

Incremento del y traspaso del restante del adicional extraordinario. Diciembre 2026: Ajuste final del 1,6% sobre los haberes mínimos de todas las categorías.

Valores por hora y mes para Tareas Generales en septiembre

Para la quinta categoría (limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar), los valores vigentes a liquidar son:

Personal con retiro: $4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes .

y . Personal sin retiro:$3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes.

Escala confirmada para Cuidado de Personas desde septiembre

Para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas (niños, adultos mayores o enfermos):

Personal con retiro: $4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes .

y . Personal sin retiro:$4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes.

Escala para Supervisores, Tareas Específicas y Caseros

El resto de las categorías del sector encuadran sus mínimos de septiembre en los siguientes valores: