Banco nación bajó fuertemente las tasas de sus préstamos personales: quiénes acceden y cómo quedan los montos y cuotas

Si estás buscando financiamiento o cobrás tu sueldo en la banca pública nacional, el Banco Nación confirmó una baja de hasta 10 puntos en las tasas de préstamos personales.

La medida impacta de forma directa en el valor de las cuotas mensuales y reduce considerablemente el nivel de ingresos mínimos requeridos para solicitar un crédito.

Rebaja de tasas de interés: a quiénes beneficia la medida

La entidad financiera aplicó una reducción de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de interés de sus líneas de créditos personales.

El beneficio alcanza de forma exclusiva a trabajadores en relación de dependencia y jubilados que perciben sus salarios o haberes previsionales en el Banco Nación.

Ejemplo de $10 millones: cuánto baja la cuota mensual

Para comprender el impacto real en el bolsillo, la entidad difundió un cálculo concreto a un plazo de devolución de 72 meses:

Para un préstamo de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial pasa de $582.839 a $518.328, lo que representa un ahorro mensual de $64.511 (un 11,1% menos).

Impacto en los requisitos: cuánto hay que ganar para calificar

Al disminuir el monto de la cuota, el piso salarial exigido por la institución para aprobar la solicitud también se contrajo:

El ingreso mínimo requerido para acceder al crédito de ejemplo bajó de $1.665.252 a $1.480.938, reduciendo la exigencia salarial en $184.314 para abrir la solicitudes a más clientes.

Herramientas para consolidación de deudas y tarjetas de crédito

Esta baja de tasas se suma a los programas vigentes de la entidad diseñados para la reorganización de las finanzas personales:

Las alternativas contemplan la unificación de deudas con distintas entidades en una sola cuota, la refinanciación de préstamos vigentes a largo plazo y la cancelación de saldos de tarjetas de crédito.