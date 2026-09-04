Subsidios de energía en riesgo: el trámite obligatorio y el límite de ingresos que tenés que revisar para no pagar de más

Si notaste un incremento fuerte en el monto final de tu servicio de energía o temés perder el beneficio en los próximos meses, revisar tu situación en el Registro oficial resulta indispensable.

El Gobierno nacional avanza en la revisión integral del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cruzando datos de forma continua para verificar qué hogares mantendrán la ayuda en sus facturas.

Topes de ingresos y límites patrimoniales que te dejan afuera

Para conservar el beneficio y no quedar encuadrado dentro del segmento de mayores ingresos (N1), el conjunto del grupo familiar no debe superar ciertos parámetros socioeconómicos. Perderás la bonificación si cumplís con alguna de estas condiciones:

Ingresos familiares elevados: Percibir ingresos netos totales superiores al equivalente de 3 Canastas Básicas Totales (CBT) .

Percibir ingresos netos totales superiores al equivalente de . Propiedades a nombre del grupo: Ser titular de 3 o más inmuebles entre todos los integrantes del hogar.

Ser titular de entre todos los integrantes del hogar. Vehículos de baja antigüedad: Poseer 1 o más vehículos con 3 o menos años de antigüedad (salvo en hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad – CUD).

Poseer (salvo en hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad – CUD). Bienes de lujo o societarios: Contar con aeronaves, embarcaciones de lujo o participación en societarios.

Cómo realizar el trámite online para mantener el beneficio

Cualquier inconsistencia patrimonial o falta de actualización de datos derivará en la cancelación automática del subsidio. Para evitar la quita total, los usuarios deben completar la Declaración Jurada digital en la web oficial.

Al momento de realizar la gestión a través de la plataforma, es obligatorio contar con la siguiente documentación a mano:

Facturas del servicio: Número de medidor y número de cliente/cuenta de luz y gas.

Número de medidor y número de cliente/cuenta de luz y gas. Identificación personal: Último ejemplar del DNI y número de CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años.

Último ejemplar del DNI y número de mayores de 18 años. Datos: Detalle exacto de los ingresos percibidos por el hogar y una casilla de correo electrónico de contacto.

Porcentajes de bonificación y topes aplicados al consumo

El esquema de asistencia estatal aplica descuentos de referencia exclusivamente sobre los bloques de consumo base definidos para cada tipo de energía.

En el servicio de electricidad, los hogares que mantienen la cobertura reciben una bonificación base del 50% durante todo el año, con topes de consumo diferenciados y ampliados para las zonas de climas severos.

Respecto al gas natural por red, se aplica un descuento del 50% focalizado durante los meses invernales de mayor demanda stacional, reduciéndose en épocas de menor consumo. Además, el esquema de bonificación extraordinaria iniciado este año mantendrá una reducción gradual de sus porcentajes hasta su finalización definitiva en diciembre de 2026.