Trabajadores rurales uatre: cuánto se cobra desde septiembre y qué categorías superan $1,5 millones

Septiembre activa un nuevo tramo salarial para miles de trabajadores rurales. La escala acordada en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario lleva el básico del peón general por encima de los $1,2 millones y también actualiza categorías especializadas, tractoristas, maquinistas y otras actividades del sector.

En una provincia con fuerte peso agropecuario como Buenos Aires, el cambio tiene alcance amplio. No se trata de un bono aislado: forma parte de un esquema escalonado que comenzó en julio y tendrá otro movimiento en octubre.

Peón general: cuánto cobra en septiembre

Para el personal permanente de prestación continua, el básico mensual del peón general pasa a $1.203.186,58. A ese importe se agrega una suma no remunerativa cercana a $13.185 según el acuerdo difundido para el período.

El jornal básico de la misma categoría se ubica en $52.931,79, más el adicional no remunerativo correspondiente.

Mes Básico peón general Suma no remunerativa Julio 2026 $1.114.473,79 $30.000 Agosto 2026 $1.165.074,32 $18.000 Septiembre 2026 $1.203.186,58 Aproximadamente $13.185 Octubre 2026 $1.235.833,53 $12.465

El total de referencia supera así los $1,21 millones en septiembre antes de considerar conceptos personales o adicionales que puedan corresponder.

Las categorías permanentes también suben

Dentro del personal permanente de prestación continua, los básicos de septiembre muestran diferencias importantes según la tarea.

Categoría Básico mensual septiembre Peón general $1.203.186,58 Peón único $1.233.808,89 Peones de arroz, haras y cabañas $1.236.359,64 Ovejeros $1.246.198,42 Especializados $1.280.836,64 Ordeñadores en explotaciones tamberas $1.288.978,84

Los importes de la tabla son básicos. El recibo final puede incorporar antigüedad, sumas no remunerativas, zona desfavorable y otros conceptos según la situación de cada trabajador.

Tractoristas y maquinistas quedan por encima de $1,8 millones

Una de las escalas más altas corresponde a quienes se desempeñan exclusivamente como conductores tractoristas o maquinistas de cosechadoras y maquinaria agrícola en tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas.

Para septiembre, el básico de referencia llega a $1.842.414,58, al que se suma un importe no remunerativo de aproximadamente $20.189,92.

También aparecen valores elevados en otras tareas especializadas. El peón auxiliar dedicado exclusivamente a aplicación de productos fitosanitarios tiene un básico de referencia de $1.947.123,70 para septiembre, mientras que la actividad porcina fija para su peón general un básico de $1.232.279,15.

Qué diferencia hay entre básico y total a cobrar

Este punto suele generar confusión. La escala salarial no equivale necesariamente al dinero que llegará a la cuenta bancaria.

El básico es la remuneración mínima fijada para la categoría. Luego pueden existir sumas no remunerativas pactadas para el mes, adicionales por antigüedad, condiciones geográficas y otros conceptos. Finalmente se aplican los descuentos que correspondan.

Por eso, dos trabajadores de la misma categoría pueden no recibir exactamente el mismo importe neto.

El acuerdo tiene otro aumento previsto para octubre

La mejora de septiembre no es el último escalón. Desde octubre, el básico del peón general pasa a $1.235.833,53. Para tractoristas y maquinistas de cosecha, el valor de referencia sube a $1.892.406,17.

El acuerdo fue alcanzado entre UATRE y representantes empresarios en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La CNTA es el organismo tripartito que regula las remuneraciones mínimas del régimen de trabajo agrario y publica las normas correspondientes a cada actividad.

Además, las partes dejaron abierta la posibilidad de revisar la pauta si cambian las condiciones económicas. Eso significa que la escala prevista hasta 2027 no necesariamente impide una nueva negociación.

Un aumento que llega junto con otros cambios de septiembre

Para el interior bonaerense, la actualización rural coincide con un mes en el que también cambian el transporte, colegios privados, alquileres y otros gastos. En esta guía se pueden consultar los principales aumentos que comienzan a regir en septiembre.

En el caso de los trabajadores rurales, el dato más concreto es que el piso del peón general vuelve a moverse desde el primer día del mes y queda arriba de $1,2 millones de básico, mientras varias actividades especializadas ya superan ampliamente los $1,5 millones.