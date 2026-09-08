Trenes roca, mitre y sarmiento: qué cambió en los controles tras las demoras del lunes

Miles de pasajeros de los trenes metropolitanos comenzaron la semana con demoras, cancelaciones y cambios de último momento en servicios de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento. El origen no estuvo en una medida gremial ni en una falla general de las vías, sino en la puesta en marcha de un nuevo sistema de controles al personal.

La primera jornada dejó problemas durante varias horas y obligó a Trenes Argentinos a revisar el procedimiento. La empresa informó después que los servicios comenzaron a normalizarse y que se estaban realizando ajustes para evitar que el esquema preventivo vuelva a generar el mismo nivel de impacto.

El episodio ocurre pocos días después del último cambio tarifario. Quienes viajan diariamente pueden consultar también cuánto cuestan los trenes desde septiembre según la distancia y la SUBE.

Por qué hubo demoras en los trenes el lunes

Trenes Argentinos explicó que el lunes 7 comenzó a implementarse una nueva modalidad de controles preventivos de alcohol y sustancias al personal operativo, principalmente conductores y guardas antes de tomar servicio.

Durante el primer día se aplicó una prueba de saturación del sistema para evaluar su funcionamiento. La cantidad de chequeos simultáneos produjo demoras en la habilitación del personal y terminó afectando la salida de formaciones.

El impacto se sintió con especial fuerza en la línea Roca, con inconvenientes en Constitución, aunque también fueron reportadas alteraciones en Mitre y Sarmiento.

El nuevo procedimiento se aplica antes de que conductores y guardas comiencen a prestar servicio.

Cómo funcionan ahora los nuevos controles

La empresa ferroviaria modificó el esquema con el objetivo de agilizar el procedimiento. El sistema contempla personal de enfermería en los puntos de control y asistencia médica a distancia cuando un test arroja un resultado que requiere intervención profesional.

Según la explicación oficial, anteriormente la disponibilidad de médicos en cada base podía generar demoras y diferencias entre puntos de control. Con el nuevo modelo se busca centralizar la supervisión, mejorar la trazabilidad y acelerar la respuesta.

¿Puede volver a haber demoras este martes?

No existe hasta el momento un anuncio oficial que permita afirmar que las demoras del lunes se repetirán este martes. De hecho, Trenes Argentinos informó que durante la primera jornada trabajó para ajustar el sistema después de los inconvenientes iniciales.

Por eso, lo más útil antes de salir es verificar el estado de la línea concreta. En el transporte ferroviario una alteración puede afectar un ramal y no necesariamente al resto.

Consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos antes de viajar.

Revisar los avisos de la línea y el ramal correspondiente.

Salir con margen adicional si se debe realizar una combinación.

No dar por suspendido un servicio por mensajes que correspondan a otra línea.

Para quienes combinan tren y colectivo, también sigue vigente la Tarifa Social SUBE con descuento para los grupos alcanzados.

Qué busca cambiar Trenes Argentinos

La empresa sostuvo que los controles preventivos no son nuevos como objetivo, sino que se modificó la forma de realizarlos. El nuevo esquema apunta a tener registros digitales más uniformes y a utilizar personal médico de manera remota cuando sea necesario.

Trenes Argentinos publicó una explicación del procedimiento en el sitio oficial del Gobierno nacional.

La clave para la mañana del martes será comprobar si los ajustes aplicados después de la prueba inicial logran separar dos objetivos que deben coexistir: mantener los controles de seguridad y evitar que el procedimiento paralice el servicio que utilizan miles de pasajeros.