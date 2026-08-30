Trenes más caros desde el martes: cuánto costará viajar con SUBE en septiembre

Viajar en tren será más caro desde el martes 1° de septiembre. El nuevo cuadro tarifario alcanza a las principales líneas metropolitanas y vuelve a modificar el valor que pagan diariamente miles de pasajeros de la Provincia de Buenos Aires y CABA.

La tarifa mínima para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasará de $420 a $450. Los recorridos intermedios costarán $640 y los trayectos de mayor distancia llegarán a $790.

Cuánto costará el tren desde septiembre de 2026

El cuadro oficial divide los viajes en tres secciones según la distancia recorrida:

Distancia SUBE registrada SUBE sin registrar 0 a 12 km $450 $900 12 a 24 km $640 $1.280 Más de 24 km $790 $1.580

Para quienes compren el boleto en efectivo en boletería, la tarifa plana prevista para septiembre será de $1.600.

Qué líneas tendrán las nuevas tarifas

La actualización alcanza a los servicios metropolitanos de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, además del Tren de la Costa.

Para miles de pasajeros bonaerenses el impacto se sentirá especialmente en los viajes diarios hacia CABA desde localidades del conurbano y en los ramales que conectan La Plata, zona sur, oeste y norte del AMBA.

Cuánto aumenta el boleto mínimo

El tramo más corto pasa de $420 durante agosto a $450 en septiembre. Eso representa una suba de aproximadamente 7,1%.

La segunda sección sube de $590 a $640, mientras que la tercera aumenta de $730 a $790.

La actualización forma parte del cronograma escalonado que la Secretaría de Transporte aprobó en mayo mediante la Resolución 27/2026. El esquema fijó cinco etapas consecutivas de actualización para los ferrocarriles metropolitanos entre mayo y septiembre.

La diferencia entre registrar o no la SUBE

Los pasajeros que no tengan la tarjeta SUBE nominalizada pagan el doble de la tarifa correspondiente a cada sección. Por eso, desde septiembre un viaje que cuesta $450 con la tarjeta registrada pasa a $900 si la SUBE no está a nombre del usuario.

La diferencia aumenta en los recorridos más largos: el tramo de más de 24 kilómetros cuesta $790 con SUBE registrada y $1.580 sin nominalizar.

La registración puede realizarse a través de los canales oficiales de SUBE.

Qué pasa con la Tarifa Social

La Tarifa Social mantiene un descuento del 55% para los grupos alcanzados por el beneficio y requiere que la SUBE se encuentre personalizada con el atributo correspondiente.

Desde julio, el Estado Nacional utiliza tarifas de referencia para determinar el reconocimiento del beneficio, de acuerdo con la Resolución 40/2026.

Septiembre llega con varios aumentos en el transporte

El tren no será el único medio que cambia de precio. Los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires también tendrán una actualización en septiembre, al igual que otros servicios del AMBA.

El detalle de los principales ajustes que comienzan con el nuevo mes está reunido en la nota sobre todo lo que aumenta en septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

Un dato para tener en cuenta: circulan valores distintos

Durante los últimos días se difundieron en distintos medios cifras diferentes para el boleto ferroviario de septiembre. Sin embargo, el cuadro tarifario oficial vigente de la Resolución 27/2026 fija para septiembre valores de $450, $640 y $790 con SUBE nominalizada.

El mismo anexo establece que una tarjeta sin registrar paga dos veces la tarifa de cada sección y que el boleto plano en efectivo será de $1.600.

Por eso, para conocer el valor correspondiente a cada viaje conviene considerar la distancia recorrida y verificar que la tarjeta SUBE esté registrada antes de viajar.