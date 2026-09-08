Volvieron las 24 cuotas sin interés: la promoción limitada del banco nación para comprar tecnología

Si estabas esperando una buena oportunidad para renovar la compu o comprar un electrodoméstico, hay un evento especial que habilita financiaciones muy extensas.

El Banco Nación (BNA) activó una nueva edición del “Electro Fest” dentro de su plataforma oficial Tienda BNA+.

Cuándo finaliza el evento y cuáles son los medios de pago válidos

La campaña de financiamiento especial estará disponible desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre inclusive.

Para acceder al beneficio de 24 cuotas sin interés con Tasa Nominal Anual del 0%, es requisito abonar a través de la billetera BNA+ MODO utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad pública.

Los montos y cuotas de los productos tecnológicos destacados

Dentro del catálogo promocional, se pueden encontrar diversos dispositivos de última tecnología con valores de cuota congelados y envío gratis a domicilio:

Smart TV RCA de 40″ con Android TV: $536.999 o 24 cuotas sin interés de $22.374 .

$536.999 o . Smartwatch Samsung Galaxy Watch: $599.999 o 24 cuotas sin interés de $24.999 .

$599.999 o . Visor Meta Quest 3S (128 GB): $1.342.111 o 24 cuotas sin interés de $55.921 .

$1.342.111 o . Smart TV Samsung Crystal UHD de 65″: $1.399.999 o 24 cuotas sin interés de $58.333 .

$1.399.999 o . Notebook Lenovo IdeaPad Ryzen 7: $2.817.639 o 24 cuotas sin interés de $117.401.

Financiación extendida de hasta 48 cuotas con Préstamo Nación

Para quienes busquen montos más elevados o plazos aún mayores para no recargar el margen de la tarjeta, la plataforma sumó un canal de crédito especial.

Se trata de la opción Préstamo Nación, que permite financiar artículos seleccionados en hasta 48 cuotas, ampliando las alternativas para equipar el hogar.