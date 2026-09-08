Quini 6 quedó vacante y el pozo saltó a $12. 860 millones: cuándo es el próximo sorteo

El Quini 6 volvió a quedar en el centro de las búsquedas después de un sorteo en el que los pozos más importantes no encontraron ganador. El concurso 3406, realizado el domingo 6 de septiembre, dejó una acumulación que vuelve a colocar al juego entre los premios más altos disponibles en el país.

La expectativa se trasladó rápidamente al próximo sorteo. Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, mientras que Siempre Sale sí repartió su pozo y dejó 16 apuestas ganadoras.

El dato explica por qué creció nuevamente el interés por el juego durante las últimas horas. Para quienes quieran controlar el concurso anterior, INFOZONA mantiene actualizados los resultados del Quini 6 y las combinaciones sorteadas.

Qué pasó con los principales pozos del Quini 6

En el Tradicional Primer Sorteo salieron los números 02, 16, 20, 21, 22 y 38. No hubo apuestas con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.855.130.508 quedó vacante.

La Segunda tampoco tuvo ganador con seis aciertos. La combinación fue 12, 16, 23, 26, 28 y 34 y el premio acumulado alcanzaba $2.214.708.980.

La cifra más grande estaba en la Revancha. Los números 00, 03, 22, 32, 37 y 41 no fueron acertados por ninguna apuesta y quedaron sin dueño más de $7.032 millones.

Modalidad Números Situación Tradicional 02 – 16 – 20 – 21 – 22 – 38 Vacante La Segunda 12 – 16 – 23 – 26 – 28 – 34 Vacante Revancha 00 – 03 – 22 – 32 – 37 – 41 Vacante

Los tres principales pozos del concurso 3406 quedaron sin ganadores con seis aciertos.

Cuánto habrá en juego en el próximo sorteo

Después de la acumulación, el pozo global estimado para el concurso 3407 subió a aproximadamente $12.860 millones. Esa cifra reúne las distintas modalidades del juego y puede modificarse con la recaudación hasta el cierre de apuestas.

El próximo sorteo está previsto para el miércoles 9 de septiembre a las 21:15 en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.

Quienes estén evaluando realizar una jugada también pueden consultar cuánto cuesta el Quini 6 en septiembre y qué incluye cada modalidad.

Siempre Sale sí tuvo ganadores

A diferencia de los tres pozos principales, la modalidad Siempre Sale cumplió con su mecánica y repartió el premio entre las apuestas con la mayor cantidad de aciertos.

Hubo 16 ganadores que recibieron aproximadamente $31.448.574 cada uno. De esa manera, el concurso dejó millonarios en una de sus modalidades aun cuando las cifras más grandes continuaron acumulándose.

Cuándo se puede jugar al concurso 3407

El Quini 6 realiza normalmente sorteos los miércoles y domingos. Los horarios límite de captación pueden variar según la jurisdicción, por lo que no conviene esperar hasta minutos antes de las 21:15 para realizar la apuesta.

Los resultados y la información institucional pueden consultarse en el sitio oficial de Lotería de Santa Fe.

Con los tres pozos principales vacantes, el miércoles tendrá así un atractivo especial: más de $12.000 millones estimados volverán a estar en juego. El Quini 6 es exclusivo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.