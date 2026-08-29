Tarifa Social SUBE septiembre 2026: quiénes acceden y cuánto pagarán en Provincia

El transporte vuelve a aumentar desde el 1° de septiembre y la Tarifa Social SUBE se convierte nuevamente en uno de los beneficios más importantes para jubilados, titulares de AUH, trabajadores de casas particulares y otros grupos.

Pero este mes hay un detalle que conviene conocer: aunque se sigue hablando de un descuento del 55%, desde julio el aporte nacional se calcula sobre una tarifa de referencia congelada al 30 de junio de 2026. Por eso, en algunos servicios el importe que termina pagando el pasajero ya no equivale exactamente al 45% de la tarifa plena actual.

Cuánto cuesta el colectivo con Tarifa Social desde septiembre

El Ministerio de Transporte de la Provincia publicó el nuevo cuadro para las líneas urbanas provinciales del Gran Buenos Aires. Estos son los valores oficiales:

Distancia Tarifa plena Tarifa Social 0 a 3 km $1.164,47 $558,95 3 a 6 km $1.310,02 $628,81 6 a 12 km $1.455,58 $698,68 12 a 27 km $1.746,70 $838,42 Más de 27 km $2.053,54 $985,70

Los importes comienzan a regir a las 00 horas del martes 1° de septiembre y corresponden a servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires.

El cuadro completo fue publicado por el Ministerio de Transporte bonaerense.

En La Plata, Berisso y Ensenada los valores son otros

El Gran La Plata tiene un cuadro diferente. El boleto mínimo con SUBE registrada subirá a $1.268,20, mientras que quienes tengan aplicado el atributo social abonarán $608,74 para el primer tramo.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros la Tarifa Social será de $671,10; de 6 a 12 kilómetros, $749,17; de 12 a 27 kilómetros, $898,45; y para distancias superiores a 27 kilómetros llegará a $1.045,25.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal

El beneficio continúa alcanzando a:

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo.

Estudiantes de Progresar.

Personal de casas particulares.

Pensiones No Contributivas.

Titulares de Prestación por Desempleo.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Monotributistas Sociales registrados.

La lista completa y las condiciones están disponibles en el sitio oficial de SUBE.

Cómo activar el descuento si todavía no aparece

No hay que presentar certificados cada vez que se viaja. La Tarifa Social queda asociada a una única tarjeta SUBE principal.

Quienes cumplen los requisitos pueden obtener el PIN SUBE desde Mi ANSES, dentro de Programas y beneficios, y luego vincularlo a la tarjeta. También se puede realizar la gestión en un Centro de Atención SUBE llevando el DNI.

Después de hacer el trámite puede ser necesario actualizar la tarjeta mediante la App SUBE, una Terminal Automática o la función Atributo a Bordo en colectivos habilitados.

Por qué el 55% puede generar confusión

La Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte mantuvo el beneficio, pero estableció que el financiamiento nacional del descuento se calcule tomando como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026.

Esto evita que cada aumento decidido por provincias o municipios incremente automáticamente el gasto financiado por Nación. Las jurisdicciones pueden complementar el beneficio con recursos propios.

Por eso lo más útil para el pasajero no es calcular simplemente el 45% del nuevo boleto: conviene mirar el valor específico de Tarifa Atributo Social publicado para cada jurisdicción.

También aumentan trenes y otros transportes

Septiembre llega con ajustes simultáneos en distintos medios del AMBA. Los trenes metropolitanos tendrán un boleto mínimo de $480 con SUBE registrada y también mantienen la Tarifa Social Federal.

El incremento forma parte de un paquete más amplio de subas. En esta guía se pueden consultar todos los aumentos confirmados que llegan en septiembre de 2026.

Para quienes utilizan transporte todos los días, verificar que la SUBE esté registrada y que el atributo social figure activo antes del 1° de septiembre puede significar una diferencia de varios miles de pesos a lo largo del mes.