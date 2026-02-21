Tarjeta Verde de Alimentos 2026 en la Provincia de Buenos Aires: requisitos, montos y cómo tramitarla hoy

Frente a los constantes desafíos económicos y la inflación que impacta en el poder adquisitivo, la asistencia estatal juega un rol determinante para miles de familias bonaerenses. En este escenario, la Tarjeta Verde del Plan Más Vida se consolida como una de las principales herramientas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Diseñada con un enfoque estratégico para proteger a la primera infancia y a las personas gestantes, esta prestación se enfoca en sectores de vulnerabilidad social que no están alcanzados por otros beneficios nacionales. A continuación, detallamos toda la información oficial y actualizada para entender cómo funciona, quiénes pueden solicitarla y de qué manera gestionar su alta paso a paso.

Qué es la Tarjeta Verde de alimentos y a quiénes está dirigida

El Plan Más Vida es un programa social de carácter alimentario financiado de forma exclusiva por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo principal es asegurar y mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno-infantil.

El subsidio se materializa a través de la entrega de una tarjeta de débito emitida por el Banco Provincia (BAPRO), conocida formalmente como Visa Vale Alimentos o popularmente como “Tarjeta Verde”. A través de esta credencial, el gobierno provincial deposita un monto mensual destinado de forma exclusiva a la compra de comida en comercios adheridos.

El programa está dirigido a tres grupos poblacionales específicos que se encuentren atravesando una situación de vulnerabilidad social demostrable:

Personas gestantes a partir de los tres meses de embarazo.

a partir de los tres meses de embarazo. Madres en período de lactancia .

. Familias con niños y niñas desde los 6 meses hasta los 6 años de edad (momento en el que ingresan al sistema escolar primario y el beneficio se da de baja de forma automática).

Requisitos clave para acceder al Plan Más Vida en 2026

Para que un grupo familiar pueda ser beneficiario de la Tarjeta Verde, el Estado provincial exige el cumplimiento de una serie de condiciones estrictas. El propósito de este filtro es asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes se encuentran fuera de la red de contención nacional.

La documentación obligatoria que se debe reunir antes de iniciar la solicitud administrativa incluye los siguientes papeles:

DNI del adulto responsable (madre, padre o tutor legal) con domicilio actualizado radicado en la Provincia de Buenos Aires.

(madre, padre o tutor legal) con domicilio actualizado radicado en la Provincia de Buenos Aires. Certificado de nacimiento original o copia legalizada de los niños o niñas a cargo.

original o copia legalizada de los niños o niñas a cargo. Libreta sanitaria o certificado de vacunas al día, una medida indispensable para garantizar que se cumplan los controles de salud obligatorios de la primera infancia.

al día, una medida indispensable para garantizar que se cumplan los controles de salud obligatorios de la primera infancia. Certificación Negativa de ANSES , un documento fundamental que se descarga online y demuestra que el solicitante no percibe otros ingresos formales ni programas incompatibles.

, un documento fundamental que se descarga online y demuestra que el solicitante no percibe otros ingresos formales ni programas incompatibles. En el caso específico de las mujeres embarazadas, se requiere el certificado médico original que indique el embarazo en curso y la fecha probable de parto.

Incompatibilidades: ¿puedo cobrar la Tarjeta Verde y la Tarjeta Alimentar?

Una de las dudas más frecuentes entre los residentes bonaerenses es si resulta posible acumular diferentes planes sociales destinados a la compra de alimentos. La respuesta oficial es negativa: el Plan Más Vida es estrictamente incompatible con la Tarjeta Alimentar que otorga el Estado a nivel nacional.

Esta restricción estructural existe porque ambos programas comparten exactamente la misma finalidad: la cobertura alimentaria de la primera infancia. Por lo tanto, si una familia ya se encuentra cobrando la Tarjeta Alimentar mediante el sistema de ANSES, la base de datos de la Provincia de Buenos Aires rechazará automáticamente la solicitud para la emisión de la Tarjeta Verde.

A continuación, se detalla una tabla comparativa para aclarar las principales diferencias operativas entre ambos programas asistenciales:

Característica Tarjeta Verde (Plan Más Vida) Tarjeta Alimentar (Nacional) Jurisdicción de gestión Provincia de Buenos Aires (Desarrollo de la Comunidad) Nivel Nacional (Ministerio de Capital Humano) Público objetivo principal Embarazadas y niños desde 6 meses hasta los 6 años Titulares de AUH (niños hasta 14 años), AUE y Pensiones Modalidad de inscripción Requiere trámite territorial y presencial en el municipio Asignación automática mediante cruce de datos de ANSES Entidad bancaria emisora Banco Provincia (mediante la red Visa Vale Social) Banco Nación u otros bancos comerciales asignados por ANSES

Montos actualizados y fechas de cobro

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualiza de manera periódica los montos que se depositan en la Tarjeta Verde para intentar mitigar el impacto de la inflación mensual sobre los alimentos de primera necesidad.

Es importante destacar que el esquema de pagos diferencia los montos finales según la cantidad de hijos a cargo y el rol del beneficiario dentro del sistema. Por ejemplo, las trabajadoras vecinales (conocidas históricamente como “manzaneras”), quienes cumplen una tarea indispensable en la articulación del programa dentro de los barrios, perciben un monto diferencial superior por su labor comunitaria y asistencia territorial constante.

En cuanto al cronograma de acreditaciones, las recargas de saldo no cuentan con una fecha fija unificada como suele ocurrir en ANSES. Generalmente, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad libera los fondos alrededor del tercer viernes de cada mes, aunque esta fecha puede presentar variaciones menores dependiendo de la logística de cada intendencia.

Paso a paso para tramitar la Tarjeta Verde en tu municipio

A diferencia de las prestaciones nacionales que suelen tener un alta completamente automática, el Plan Más Vida exige realizar una gestión administrativa presencial y territorial. Para dar de alta este beneficio alimentario, los interesados deben completar el siguiente circuito:

Reunir la documentación: Preparar el DNI actualizado, las partidas de nacimiento, la libreta de vacunación de los menores y la Certificación Negativa de ANSES impresa. Contactar a la trabajadora vecinal: En gran parte de los barrios bonaerenses, las “manzaneras” funcionan como el primer nexo estatal. Ellas se encargan de evaluar la situación de la familia y elevar las planillas formales. Asistir a Desarrollo Social: Aquellas familias que no cuenten con una referente barrial pueden acercarse directamente a la Secretaría de Desarrollo Social de su municipio o al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a su domicilio. Evaluación socioeconómica: Un trabajador social revisará la solicitud y determinará, bajo parámetros oficiales, si el grupo familiar cumple con los criterios de vulnerabilidad exigidos. Retiro y habilitación final: Una vez aprobado el expediente, el Banco Provincia emite el plástico. El titular debe retirarla personalmente en la sucursal asignada con su DNI y, posteriormente, habilitarla de manera telefónica llamando al 0810-666-3368.

Cómo consultar el saldo de tu tarjeta Visa Vale Alimentos

Conocer el dinero disponible en la tarjeta verde antes de realizar una compra es una medida indispensable para evitar rechazos e inconvenientes en las líneas de caja de los comercios. El Banco Provincia y la red Visa ofrecen múltiples canales de atención para facilitar esta consulta:

Vía Home Banking o web: Los usuarios pueden ingresar a la plataforma digital del Banco Provincia o directamente a la página web oficial de Visa Home (ingresando en la sección exclusiva de “Visa Social”) utilizando los 16 números impresos en el frente de su tarjeta.

Los usuarios pueden ingresar a la plataforma digital del Banco Provincia o directamente a la página web oficial de Visa Home (ingresando en la sección exclusiva de “Visa Social”) utilizando los 16 números impresos en el frente de su tarjeta. Atención telefónica: Comunicándose de forma gratuita y en cualquier horario al 0800-VISA (8472) , donde deberán aportar los datos personales requeridos por el sistema automático o el operador de turno.

Comunicándose de forma gratuita y en cualquier horario al , donde deberán aportar los datos personales requeridos por el sistema automático o el operador de turno. En cajeros automáticos: Acudiendo a cualquier terminal de la Red Link, preferentemente en sucursales del Banco Provincia, ingresando el plástico y seleccionando la opción de consulta de saldo disponible (requiere haber generado previamente el PIN).

Qué productos se pueden comprar y cuáles están prohibidos

Es vital comprender que la Tarjeta Verde tiene un propósito estrictamente nutricional. Por este motivo, el sistema de cobro cuenta con bloqueos automáticos dependiendo del rubro comercial y el tipo de artículo que se intente abonar.

Con los fondos depositados solo se permite efectuar la compra de alimentos de primera necesidad que conformen la canasta básica, tales como lácteos, carnes, frutas, verduras, fideos, arroz, legumbres y panificados. Los supermercados, almacenes de cercanía y mercados adheridos al sistema de posnet de Visa pueden recibir este medio de pago sin aplicar recargos.

Por el contrario, está terminantemente prohibido intentar utilizar la Tarjeta Verde para adquirir bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de limpieza, productos de perfumería, electrodomésticos, juguetes o indumentaria. El sistema audita estas transacciones y el uso indebido de los recursos puede resultar en la suspensión temporal o definitiva del beneficio económico para el grupo familiar.