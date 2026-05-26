Vacaciones de invierno 2026: el calendario escolar oficial con las fechas del receso en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, ratificó el esquema definitivo para el receso invernal del ciclo lectivo 2026. Con el firme propósito de garantizar el cumplimiento obligatorio de los 190 días de clases establecidos por ley, las autoridades educativas dispusieron una distribución escalonada a lo largo del mes de julio.

Esta segmentación en tres etapas responde de manera directa a realidades climáticas, de infraestructura regional y estrategias de fomento para el turismo interno. De esta forma, las familias argentinas ya pueden proyectar sus reservas y actividades recreativas con previsibilidad.

Primer grupo: las provincias que inician el receso a principios de julio

La primera franja del calendario escolar iniciará el lunes 6 de julio y concluirá el viernes 17 de julio de 2026. Este turno concentra a seis jurisdicciones clave del área central y cuyana:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Debido a que sus vacaciones se ubican de manera temprana, los alumnos de estas provincias gozarán del feriado nacional inamovible del martes 9 de julio (Día de la Independencia) y del día no laborable con fines turísticos del viernes 10 de julio dentro de su propio período de descanso. Las clases ordinarias se reanudarán formalmente en estas regiones el lunes 20 de julio.

Segundo grupo: la gran mayoría federal a mediados de mes

El bloque más numeroso del territorio nacional, compuesto por un total de 14 provincias, implementará sus vacaciones de invierno desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio de 2026. Las jurisdicciones agrupadas en este período intermedio son:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

A diferencia del segmento anterior, el alumnado de estas provincias sí experimentará el fin de semana largo de cuatro días en julio como jornadas no lectivas previas dentro del ciclo regular del dictado de clases, empalmando sus actividades habituales justo antes de iniciar las dos semanas de desconexión invernal.

Tercer grupo: Buenos Aires y el cierre del calendario a fin de julio

Hacia el cierre del mes se ubica el tercer y último pelotón del cronograma, cuyos estudiantes entrarán en receso escolar a partir del lunes 20 de julio y volverán a las aulas el lunes 3 de agosto de 2026. Los distritos que integran esta etapa son:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Esta sincronización de fechas entre la provincia de Buenos Aires, el territorio porteño y las plazas turísticas de Córdoba y la Patagonia genera altas expectativas en el sector hotelero. La superposición de la segunda semana de descanso del grueso de las provincias con el inicio del receso bonaerense suele motorizar el pico de ocupación y consumo en los principales valles, centros de esquí y complejos termales del país.