Ayuda Escolar y Progresar 2026: Cómo asegurar el cobro antes del inicio de clases en Provincia

Faltan apenas semanas para el comienzo formal del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires y la planificación financiera se convierte en la prioridad absoluta de miles de familias. Frente a los aumentos sostenidos en la canasta de útiles escolares, indumentaria y cuotas de colegios, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha dos de las herramientas de asistencia económica más esperadas y vitales de este período: la Ayuda Escolar Anual y las Becas Progresar.

Sin embargo, el acceso a estos fondos no siempre está garantizado de forma automática. Depende estrictamente del cumplimiento de los topes de ingresos familiares vigentes para este año y de la presentación en tiempo y forma de la documentación requerida. Un simple descuido en la plataforma digital puede retrasar los depósitos durante meses. A continuación, desglosamos los montos confirmados para 2026, los límites salariales que pueden dejarte afuera y el procedimiento exacto que debes realizar hoy mismo para que el dinero impacte en tu cuenta bancaria sin demoras burocráticas.

Ayuda Escolar Anual 2026: montos confirmados y topes de ingreso

La Ayuda Escolar Anual es una asignación de pago único que busca aliviar el peso económico que genera la vuelta a las aulas. Para el ciclo lectivo 2026, el Gobierno Nacional ratificó que el monto a percibir será de $85.000 por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, y sin límite de edad para hijos con discapacidad). Este valor unificado se abona tanto a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a los trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que perciben el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El punto más crítico que determina quién cobra y quién no, radica en los topes de ingresos. Para este mes de febrero, los límites oficiales estipulados por ANSES son estrictos. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.146.094 brutos mensuales. Pero atención a la letra chica: existe un tope máximo individual. Si uno solo de los progenitores percibe un salario bruto superior a $2.573.047, la familia entera queda automáticamente excluida del beneficio de los $85.000, sin importar que la suma de ambos sueldos no alcance el tope general familiar. Es fundamental revisar los recibos de sueldo actuales para proyectar si se califica para la liquidación.

El paso a paso definitivo para cargar el certificado de escolaridad

Para quienes ya tenían el certificado de alumno regular del año pasado cargado en el sistema, ANSES suele realizar el pago de los $85.000 de manera automática durante el mes de marzo. No obstante, si el sistema no registra esta información, o si el niño ingresa por primera vez al sistema educativo, el trámite es de carácter obligatorio. Realizarlo de manera digital es el camino más rápido y seguro.

Sigue detenidamente estas instrucciones para garantizar la aprobación del documento:

Acceso al portal: Ingresar a la plataforma web de Mi ANSES o a la aplicación móvil oficial utilizando el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Navegación del menú: Dirigirse a la sección Hijos y posteriormente hacer clic en la opción Presentar Certificado Escolar para verificar el estado de la documentación de cada menor a cargo. Generación del formulario: Si el sistema indica que falta el certificado, se debe seleccionar Generar Certificado. Este paso creará el formulario oficial PS 2.68, el cual debe descargarse e imprimirse. Firma institucional: Llevar el formulario impreso a la escuela o establecimiento educativo para que las autoridades lo completen, lo firmen y le coloquen el sello oficial de la institución. Este paso es indelegable. Carga en el sistema: Una vez firmado, tomar una fotografía nítida del documento (con buena iluminación y donde se lean claramente todos los datos). Volver a ingresar a Mi ANSES, ir a Presentar Certificado Escolar, seleccionar Subir Certificado y adjuntar la imagen desde el teléfono celular o computadora.

Una vez completado el proceso, el organismo previsional evalúa la imagen y, de ser correcta, efectúa el pago en un plazo aproximado de 60 días. Por este motivo, la recomendación de los expertos previsionales es realizar este trámite inmediatamente.

Becas Progresar 2026: preparación para la nueva convocatoria

Mientras la Ayuda Escolar apunta a las familias con niños y adolescentes, las Becas Progresar son el pilar de apoyo para jóvenes de entre 16 y 24 años (con extensiones de edad para estudiantes avanzados de nivel superior y sin límite para la carrera de Enfermería) que buscan finalizar sus estudios obligatorios, terciarios o universitarios.

A la fecha, el programa mantiene una estructura de pagos donde el monto mensual asciende a $35.000. Sin embargo, es vital comprender el esquema de retención aplicado por el Estado: ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio ($28.000 directos a la cuenta), mientras que el 20% restante se acumula y se abona a fin de año, o a principios del siguiente, exclusivamente cuando el estudiante demuestra mediante la certificación académica que ha cumplido con la regularidad, la aprobación de las materias exigidas y la asistencia. Los estudiantes de nivel superior a partir de su segundo año de cursada perciben los $35.000 de manera íntegra mes a mes.

Se espera que el Ministerio de Capital Humano anuncie durante el mes de marzo la apertura formal de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, junto con una posible actualización de los montos acorde al nuevo presupuesto. El requisito socioeconómico principal para aplicar a las Becas Progresar es que los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no superen la suma equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Adelantarse validando los datos personales y de contacto en la aplicación Mi Argentina es el mejor consejo para evitar el colapso de los servidores en los primeros días de inscripción.

Diferencias clave de las asistencias estudiantiles

Para evitar confusiones frecuentes que derivan en rechazos de solicitudes, presentamos un desglose analítico de ambos programas estatales:

Característica Ayuda Escolar Anual (ANSES) Becas Progresar Beneficiarios directos Padres o tutores que cobran AUH o SUAF con hijos de 45 días a 17 años. Jóvenes estudiantes de 16 a 24 años (con excepciones hasta 30 o sin límite). Monto actual (feb 2026) $85.000 por cada hijo escolarizado. $35.000 mensuales ($28.000 en mano). Frecuencia del pago Un solo pago al año (generalmente en marzo). Pago mensual durante todo el ciclo lectivo. Trámite fundamental Presentación del Formulario PS 2.68 firmado por la escuela. Inscripción online anual e historial académico aprobado.

Errores frecuentes que bloquean los depósitos

El cruce de datos del Estado es implacable. Existen tres motivos principales por los cuales las familias bonaerenses sufren el congelamiento o rechazo de estos pagos:

Falta de actualización de vínculos: Si un matrimonio reciente o un divorcio no está debidamente notificado con las partidas correspondientes en las bases de ANSES, el pago se bloquea por inconsistencias.

Si un matrimonio reciente o un divorcio no está debidamente notificado con las partidas correspondientes en las bases de ANSES, el pago se bloquea por inconsistencias. Carga de imágenes defectuosas: Si la fotografía del certificado escolar tiene sombras profundas, está desenfocada o el sello del colegio aparece cortado, el sistema informático la rechaza automáticamente, obligando al usuario a reiniciar el trámite desde cero.

Si la fotografía del certificado escolar tiene sombras profundas, está desenfocada o el sello del colegio aparece cortado, el sistema informático la rechaza automáticamente, obligando al usuario a reiniciar el trámite desde cero. CBU inactiva: Es imperativo constatar que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada en el portal siga activa. Una cuenta inactiva generará el rebote de los fondos al Tesoro, desencadenando un lento proceso de reclamo presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI).

Consultar y validar esta información hoy mismo es la única garantía para un inicio de clases con alivio financiero.