Ruta 6: una testigo reveló detalles del trágico choque en el que murió una familia

La investigación por el trágico accidente ocurrido en la Ruta 6, a la altura de San Vicente, sumó en las últimas horas un testimonio clave. Una mujer que circulaba por la zona junto a su familia contó qué vio antes y después del impacto entre una Volkswagen Amarok y un Peugeot 207, donde viajaban las cinco víctimas fatales.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche, en cercanías del kilómetro 53 de la Ruta Provincial 6, después del cruce con la Ruta 210 y próximo al ingreso al barrio Papa Francisco. Según el relato de la testigo, la camioneta iba a gran velocidad.

El relato de la testigo que llegó tras el impacto

La mujer, identificada como Micaela Cramer, vecina de Alejandro Korn, aseguró que iba camino a San Vicente cuando vio circular a la Amarok. De acuerdo con su testimonio, la camioneta pasó “a toda velocidad” y poco después apareció una gran polvareda sobre la ruta, señal de que el impacto ya se había producido.

Al llegar al lugar, la escena fue devastadora. La testigo contó que el Peugeot 207 había quedado completamente destruido en su parte trasera, con la trompa de la camioneta incrustada contra el auto. En ese vehículo viajaban una mujer de 49 años, su hija de 31, una nena de 7 años, un bebé de 2 meses y un joven de 28 años, amigo de la familia.

Uno de los datos más fuertes del relato fue la reacción atribuida al conductor de la Amarok. Según la testigo, el joven bajó del vehículo, se agarró la cabeza y repetía: “Mirá lo que hice”. Ese detalle quedó incorporado al relato público del caso y será parte del análisis judicial sobre la mecánica del choque.

Intentaron asistir al bebé en medio de la desesperación

La testigo también describió los minutos posteriores al impacto, cuando varias personas intentaron auxiliar a las víctimas. Según contó, al mirar por el parabrisas del Peugeot advirtió la presencia de una mujer y, debajo de ella, a un bebé. En ese momento, pidió ayuda de inmediato para intentar sacarlo.

Su pareja, junto a un bombero que pasaba casualmente por el lugar, intentó retirar el parabrisas para llegar hasta el menor. De acuerdo con el testimonio, el bebé aún presentaba signos vitales cuando fue asistido y luego trasladado de urgencia en una ambulancia que circulaba por la ruta. Sin embargo, el pequeño murió camino al hospital.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de San Vicente, que debieron cortar parte del vehículo para retirar a las víctimas. La magnitud del impacto dejó al auto con severos daños estructurales y convirtió la intervención de los rescatistas en una tarea especialmente compleja.

Quiénes fueron las víctimas del choque

Las víctimas fatales viajaban en el Peugeot 207 y formaban parte de una misma familia o su círculo cercano. Entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad, una nena de 7 años y un bebé de apenas 2 meses, lo que profundizó la conmoción en San Vicente y en localidades cercanas de la región.

Según la información difundida hasta el momento, en el auto también iban una mujer de 49 años, su hija de 31 y un joven de 28 años, quien era amigo de la familia y habría sido elegido como padrino del bebé. La tragedia generó un fuerte impacto en Guernica, Alejandro Korn y San Vicente, donde el caso provocó dolor e indignación.

Qué se investiga ahora

El conductor de la Amarok, de 28 años, quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado por conducción temeraria y exceso de velocidad. En la causa se analiza la velocidad a la que circulaba la camioneta, el punto exacto del impacto y las condiciones de visibilidad al momento del siniestro.

La testigo sostuvo que había buena visibilidad y que el auto podía verse sobre la ruta. Además, afirmó que otros conductores que frenaron después del accidente también habrían mencionado que la Amarok venía circulando a alta velocidad desde la zona de Brandsen.

La causa quedó centrada en determinar cómo se produjo el choque por alcance y si existieron maniobras previas que agravaran la responsabilidad del conductor. Mientras tanto, el testimonio de quienes llegaron segundos después del impacto se transformó en una pieza sensible para reconstruir los minutos previos a una de las tragedias viales más dolorosas registradas recientemente en la Ruta 6.