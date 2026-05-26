Horror en la ruta: murió decapitado tras chocar contra un tractor con las luces tapadas

Un hombre de 76 años murió de manera trágica este lunes por la noche luego de protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, en cercanías de la ciudad de Miramar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando un automóvil Volkswagen Voyage impactó desde atrás contra un tractor Deutz que trasladaba rollos de pastura compactada para hacienda mediante un pinche doble.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, los rollos de pastura obstruían completamente las luces traseras del vehículo agrícola, situación que habría impedido que el conductor del automóvil advirtiera su presencia sobre la calzada en plena circulación nocturna.

Como consecuencia del brutal impacto, uno de los elementos metálicos del implemento utilizado para transportar los rollos atravesó el parabrisas y golpeó de lleno la cabeza del conductor del Voyage, provocándole la decapitación y la muerte en el acto.

La víctima fatal era oriunda de Miramar, al igual que el conductor del tractor, un peón rural que fue aprehendido por disposición judicial y trasladado a una dependencia policial de la zona.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI N°11 de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata, que busca determinar las responsabilidades en torno al hecho y las condiciones de circulación del vehículo agrícola al momento del accidente.