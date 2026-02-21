Adiós al Programa Hogar: cómo pedir el nuevo subsidio para garrafas en 2026 y no perder el beneficio

El histórico Programa Hogar, que durante años gestionó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para subsidiar la compra de garrafas, llega a su fin definitivo en 2026. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía, oficializó una reestructuración profunda del esquema de asistencia, cambiando las reglas de juego para millones de familias.

Para los usuarios que dependen del gas envasado en Argentina, y muy especialmente en el conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires, este cambio requiere atención inmediata. Los depósitos mensuales de dinero han sido reemplazados por un sistema de descuento directo bajo el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Quienes no se anoten en el nuevo registro antes de junio de 2026 perderán la ayuda estatal, sin importar si la cobraron ininterrumpidamente durante los últimos años. A continuación, analizamos detalladamente los nuevos requisitos, los montos de cobertura reales y el paso a paso para asegurar el beneficio antes de que llegue el invierno.

El fin del Programa Hogar tradicional: qué cambia exactamente este año

El cambio más radical del nuevo esquema es la eliminación de la intermediación del dinero en efectivo. Hasta fines del año pasado, los beneficiarios recibían un monto fijo depositado en su cuenta bancaria o de ANSES. Sin embargo, en un contexto de inflación persistente, ese valor fijo solía quedar fuertemente desactualizado frente a las constantes subas del costo de la garrafa de 10 kilos en los comercios.

A partir de la transición iniciada a principios de 2026, el subsidio se aplica directamente como un descuento al momento de comprar la garrafa. El objetivo de esta medida es doble: garantizar que los fondos del Estado se destinen exclusivamente a la compra de gas envasado y proteger el poder adquisitivo del subsidio, ya que ahora cubre una proporción del precio real y no un monto fijo estancado.

Además, el nuevo modelo introduce una fiscalización patrimonial estricta. La Secretaría de Energía realiza cruces de datos constantes con ARCA (ex AFIP), SINTyS y la propia ANSES. El fin es depurar el padrón y excluir a personas que, por su nivel de ingresos o bienes declarados, no requieren la asistencia social.

Cobertura y montos: cuánto cubre el nuevo esquema en la Provincia de Buenos Aires

El nuevo sistema establece una cobertura porcentual y estacional, adaptándose a las necesidades reales de consumo de las familias a lo largo del año. La asistencia se divide en dos grandes parámetros:

Durante los meses de mayor frío (invierno): El Estado cubrirá el equivalente al valor de una garrafa de 10 kilos al 100% o aplicará un descuento proporcional de altísimo impacto, dependiendo de la severidad climática de la región.

El Estado cubrirá el equivalente al o aplicará un descuento proporcional de altísimo impacto, dependiendo de la severidad climática de la región. Resto del año: Se aplicará una cobertura del 50% del costo mensual de la garrafa directamente en el punto de venta habilitado.

En la Provincia de Buenos Aires, la situación adquiere especial relevancia. En localidades del interior bonaerense caracterizadas por climas fríos, como Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca, las bajas temperaturas exigen un consumo intensivo. Actualmente, hacia fines de febrero de 2026, los precios de mercado de una garrafa de 10 kilos oscilan entre los $11.500 y $15.000, dependiendo de si la adquisición se realiza en la planta distribuidora o a través de revendedores con envío a domicilio.

Frente a estos valores, el esquema de descuento directo en el comercio representa un alivio inmediato al bolsillo, eliminando la necesidad de que la familia adelante el dinero y deba esperar el calendario de pagos mensual de ANSES.

Tabla comparativa: Programa Hogar vs. nuevo subsidio de garrafas 2026

Característica clave Ex Programa Hogar (Hasta 2025) Nuevo Subsidio de Garrafas (2026) Modalidad de entrega Depósito mensual de dinero en cuenta de ANSES. Descuento directo aplicado al momento de la compra. Nivel de cobertura Monto fijo en pesos, susceptible a la desactualización inflacionaria. 1 garrafa subsidiada en invierno / 50% de descuento el resto del año. Proceso de inscripción Trámite en Mi ANSES o alta automática para ciertos planes sociales. Obligatoria mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Fecha límite de registro No aplicaba un límite de reinscripción masivo y perentorio. Junio de 2026 (fecha tope inamovible para no perder el beneficio). Controles patrimoniales Auditoría básica enfocada en ingresos familiares formales. Cruce de datos estricto sobre titularidad de vehículos, inmuebles y consumos.

Requisitos excluyentes: quiénes pueden acceder al nuevo descuento

El acceso al nuevo beneficio para gas envasado está delimitado por condiciones socioeconómicas rigurosas. Para que una familia bonaerense, o de cualquier punto geográfico del país, pueda acceder al descuento, debe cumplir obligatoriamente con los siguientes parámetros:

Límite de ingresos netos mensuales: El ingreso total en blanco del grupo familiar debe ser igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) . Según las últimas actualizaciones oficiales, esto representa un tope de ingresos de aproximadamente $3.900.000 mensuales .

El ingreso total en blanco del grupo familiar debe ser . Según las últimas actualizaciones oficiales, esto representa un tope de ingresos de aproximadamente . Excepciones al tope de ingresos: Podrán mantener o solicitar el subsidio aquellas familias que superen los $3.900.000 únicamente si presentan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra, o un Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP.

Criterios de exclusión patrimonial directa:

Aun cumpliendo con el requisito de ingresos mínimos, el sistema integral del SEF rechazará automáticamente la solicitud si el titular o su grupo familiar conviviente registran:

Un vehículo con menos de tres años de antigüedad (la única excepción aplica para hogares donde resida un titular con CUD).

(la única excepción aplica para hogares donde resida un titular con CUD). Tres o más inmuebles registrados a su nombre.

registrados a su nombre. Propiedad de embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias que evidencien plena capacidad económica.

Guía paso a paso: cómo inscribirse hoy para no perder la ayuda antes de junio

El aspecto más crítico de esta transición estructural es la obligatoriedad del reempadronamiento. No importa si fuiste beneficiario constante del Programa Hogar durante toda la última década; absolutamente todos los usuarios deben anotarse en el nuevo Registro (SEF) para validar sus datos.

Para realizar el trámite de forma correcta, gratuita y sin depender de intermediarios, se deben ejecutar estos pasos:

Ingreso a la plataforma oficial: Desde un dispositivo móvil o computadora, acceder directamente al sitio web oficial del Gobierno Nacional: argentina.gob.ar/subsidios. Preparación de documentación: Es fundamental tener a mano el DNI (último ejemplar físico emitido), el número de CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años que conviven bajo el mismo techo, y una dirección de correo electrónico válida que se revise con frecuencia. Completar el formulario del SEF: Seleccionar la opción correspondiente a subsidios para “gas envasado/garrafas”. Se debe volcar la información socioeconómica con total precisión, recordando que el formulario reviste carácter de Declaración Jurada legal. Seguimiento del trámite: Una vez enviada la solicitud y procesada la información, el usuario puede verificar el estado de aprobación de su descuento ingresando a Mi ANSES (utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social) en la sección “Mis Cobros”, o directamente revisando su perfil en la plataforma de la Secretaría de Energía.

El impacto en Buenos Aires y la urgencia del trámite

En la extensa Provincia de Buenos Aires, el uso de la garrafa es una realidad indispensable tanto en los densos distritos del conurbano bonaerense como en las amplias zonas rurales donde la red de gas natural es limitada o inexistente.

Durante las auditorías llevadas a cabo en la antesala de este nuevo modelo, el Estado detectó cientos de miles de irregularidades en la asignación del antiguo Programa Hogar, incluyendo subsidios que se transferían a personas fallecidas o a domicilios radicados en barrios cerrados de alto estándar de vida. El nuevo sistema busca corregir de raíz estas distorsiones de los fondos públicos para asegurar que los recursos del Estado lleguen de forma exclusiva y directa a las familias trabajadoras y en situación de vulnerabilidad que verdaderamente enfrentan el frío sin conexión a la red.

La recomendación fundamental para garantizar la economía doméstica es no demorar el trámite. Aunque el plazo límite de la Secretaría de Energía finaliza recién en junio de 2026, el proceso interno de cruce de datos y validación institucional puede tomar tiempo. Asegurar la inscripción y tener la aprobación durante estos meses es la única garantía administrativa para poder acceder a la garrafa subsidiada en el momento exacto en que las temperaturas comiencen a descender drásticamente.