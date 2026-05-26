Arba devuelve dinero: el trámite online que puede aliviar deudas y recuperar saldos

ARBA puso en marcha un sistema digital para agilizar la compensación de deudas y la devolución de saldos a favor de contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida alcanza a personas humanas, monotributistas, autónomos, comercios, profesionales y empresas que tengan importes registrados a favor por pagos indebidos o en exceso.

El cambio es relevante porque permite que el trámite se realice de manera online, sin presentación presencial, y con validaciones automáticas dentro del sistema de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En la práctica, el contribuyente puede usar ese saldo para cancelar deuda propia y, si queda un remanente, solicitar la devolución.

ARBA activa una vía más rápida para saldos a favor

El mecanismo fue incorporado al esquema de Demanda de Repetición Digital, el trámite que se utiliza cuando una persona o empresa considera que pagó de más o que tiene créditos fiscales acumulados en Ingresos Brutos.

La novedad es que, si el sistema detecta que se cumplen las condiciones del procedimiento abreviado, se habilita una demanda automática. Allí se informan los saldos a favor disponibles y también las deudas que podrían compensarse con ese crédito.

Según el trámite oficial de ARBA, esos saldos pueden utilizarse para tres destinos principales:

Compensar deuda del propio impuesto , incluidos accesorios y multas.

, incluidos accesorios y multas. Cancelar obligaciones de otros tributos asociados a la misma CUIT , como Automotor, Inmobiliario básico o complementario y Embarcaciones Deportivas.

, como Automotor, Inmobiliario básico o complementario y Embarcaciones Deportivas. Pedir la devolución del remanente, si después de las compensaciones todavía queda dinero a favor.

Qué contribuyentes pueden iniciar el trámite

El trámite está pensado para quienes sean o hayan sido contribuyentes de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires, tanto locales como comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral.

Para poder avanzar, ARBA exige condiciones básicas: tener CUIT, CUIL o CDI, contar con Clave de Identificación Tributaria (CIT) y tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico. En el caso de personas jurídicas, además, puede requerirse el apoderamiento correspondiente para que un representante actúe en el trámite.

También es clave que las declaraciones juradas estén presentadas cuando corresponda. Si el sistema encuentra inconsistencias, puede impedir el trámite automático y ofrecer la posibilidad de corregir la situación o continuar por el procedimiento ordinario, que requiere mayor carga de documentación.

El dato que más miran los contribuyentes

Cuando la solicitud entra por el procedimiento abreviado, ARBA informa que la demanda automática será resuelta dentro de las 72 horas hábiles siguientes y notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

En caso de que exista dinero a devolver, es conveniente tener declarada una CBU vigente. Si no hay una cuenta bancaria registrada, el organismo puede emitir un formulario para el cobro, que deberá presentarse en una entidad bancaria dentro de los plazos establecidos.

Situación del contribuyente Qué permite hacer el sistema Tiene saldo a favor y deuda Compensar automáticamente obligaciones registradas Tiene saldo a favor sin deuda Solicitar la devolución del importe disponible Tiene inconsistencias o requisitos pendientes Subsanar datos o continuar por trámite ordinario No declaró CBU Puede requerirse formulario para cobrar por banco

Cómo se hace el trámite online

El trámite se inicia desde el sitio de ARBA, dentro de la opción de Demanda de Repetición Digital. El contribuyente debe ingresar con su identificación tributaria y CIT, seleccionar el trámite vinculado a Ingresos Brutos y aceptar los términos del procedimiento.

Luego, el sistema muestra los períodos con saldo a favor y permite seleccionar cuáles se quieren utilizar. Si existen deudas asociadas a la misma CUIT, también se exhibe el detalle para que el contribuyente pueda avanzar con la compensación.

El circuito, en términos prácticos, queda así:

Ingresar al portal de ARBA con CUIT/CUIL/CDI y CIT.

con CUIT/CUIL/CDI y CIT. Acceder a Demanda de Repetición dentro de los trámites generales.

dentro de los trámites generales. Seleccionar la opción correspondiente a Ingresos Brutos .

. Revisar los saldos a favor informados por el sistema.

Confirmar si se desea compensar deuda o continuar con la devolución.

Descargar la constancia del trámite y esperar la notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Por qué puede ser importante para comercios y profesionales

Los saldos a favor en Ingresos Brutos suelen generarse por retenciones, percepciones, pagos en exceso o diferencias acumuladas. Para muchos contribuyentes, especialmente comercios, prestadores de servicios y pequeñas empresas, ese dinero queda inmovilizado durante meses si no se gestiona correctamente.

Con este sistema, ARBA busca que el crédito pueda aplicarse de forma más rápida contra deudas existentes o transformarse en una devolución si corresponde. Para el contribuyente, la ventaja es concreta: menos demora, menos trámites presenciales y mayor previsibilidad para recuperar dinero o regularizar obligaciones fiscales.