Neblina en provincia de buenos aires: alerta violeta y rutas con visibilidad reducida

La neblina en la Provincia de Buenos Aires volvió a complicar la circulación en rutas, autopistas y accesos durante este martes 26 y miércoles 27 de mayo, en el marco de una alerta violeta por bancos de niebla y neblinas persistentes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno afecta principalmente a sectores del AMBA, el norte, el este y distintas zonas del interior bonaerense, con reducción de visibilidad en horarios sensibles para el tránsito.

El aviso cobra especial importancia porque la niebla puede aparecer de manera irregular: en algunos puntos la visibilidad mejora por momentos, pero en otros sectores los bancos densos pueden reducir de forma brusca la percepción de distancia. Por eso, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las zonas bonaerenses bajo advertencia

Según los reportes meteorológicos difundidos durante la jornada, la advertencia alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias localidades de la Provincia de Buenos Aires. Entre las áreas mencionadas figuran partidos del norte y oeste del AMBA, como Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, Escobar, General San Martín, San Miguel, José C. Paz, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

También se incluyen sectores del sur y sudeste del conurbano y alrededores, entre ellos Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente. Hacia el interior provincial, la advertencia se extiende a zonas como La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Chascomús, General Paz, Lezama, Castelli y otros distritos donde la humedad y la estabilidad atmosférica favorecen la formación de niebla.

Cuándo se espera el momento más complicado

El fenómeno se presenta con mayor fuerza en los horarios de menor temperatura y escasa circulación de viento. Por eso, el tramo más delicado suele darse entre la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando los bancos de niebla pueden asentarse sobre rutas, caminos rurales, zonas bajas y accesos urbanos.

Para el miércoles 27 de mayo, distintos reportes mantienen la posibilidad de neblinas persistentes en varias zonas de la Provincia de Buenos Aires. La situación puede variar durante el día, pero el riesgo no desaparece de forma pareja: una ruta puede estar despejada en un tramo y presentar baja visibilidad pocos kilómetros más adelante.

Por qué la alerta violeta no debe subestimarse

La alerta violeta no implica necesariamente un temporal severo, pero sí advierte sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes en la vida cotidiana. En este caso, el principal riesgo está en la circulación: la niebla dificulta calcular distancias, reduce el tiempo de reacción y puede generar maniobras imprevistas.

Además de las rutas provinciales, los accesos al AMBA y los caminos de alta circulación pueden verse afectados por demoras, tránsito más lento o restricciones preventivas. En jornadas de baja visibilidad, los choques por alcance y las maniobras bruscas son uno de los mayores peligros, especialmente cuando los conductores no reducen la velocidad.

Recomendaciones para manejar con neblina

El Ministerio de Transporte bonaerense y los organismos de seguridad vial pidieron extremar los cuidados al circular. Las medidas principales son simples, pero pueden marcar una diferencia importante en rutas y accesos con bancos de niebla:

Reducir la velocidad y evitar manejar como si la calzada estuviera despejada.

y evitar manejar como si la calzada estuviera despejada. Usar luces bajas y antiniebla , pero no luces altas, porque pueden reflejarse y empeorar la visión.

, pero no luces altas, porque pueden reflejarse y empeorar la visión. Aumentar la distancia con el vehículo de adelante para tener más margen de reacción.

con el vehículo de adelante para tener más margen de reacción. No realizar sobrepasos en sectores con visibilidad reducida.

en sectores con visibilidad reducida. Evitar frenadas bruscas y maniobras repentinas.

y maniobras repentinas. No detenerse sobre la calzada ni en banquinas; si es necesario parar, buscar estaciones de servicio, peajes o lugares seguros.

Qué tener en cuenta antes de salir

Antes de viajar, conviene revisar el estado del vehículo, el funcionamiento de luces, limpiaparabrisas y desempañador. También es recomendable consultar el estado del tránsito y el pronóstico actualizado, porque la niebla puede cambiar rápidamente de intensidad y afectar de forma distinta a cada zona.

Para quienes deban circular por la Provincia de Buenos Aires, la recomendación central es no confiarse: aunque no haya lluvia ni frío extremo, la baja visibilidad puede convertir un trayecto habitual en un viaje riesgoso. En caso de no ser indispensable salir durante los horarios críticos, lo más prudente es esperar a que el fenómeno comience a disiparse.