911 con ia: la provincia prepara un cambio clave para atender emergencias más rápido

El 911 de la Provincia de Buenos Aires se encamina a una transformación fuerte: el Gobierno bonaerense avanza con una modernización integral del sistema de emergencias que incorporará inteligencia artificial, nuevas herramientas de geolocalización y una cuarta central operativa para mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

La medida apunta a renovar una infraestructura clave para la seguridad pública, ya que el 911 es el primer contacto de miles de vecinos ante robos, accidentes, incendios, hechos de violencia o pedidos urgentes de asistencia médica. El cambio llega con una inversión superior a los $23.000 millones y con el objetivo de agilizar la atención en todo el territorio bonaerense.

El 911 bonaerense suma inteligencia artificial

La principal novedad será la incorporación de asistentes de inteligencia artificial para acompañar el trabajo de los operadores que atienden los llamados. Según la información difundida, estos sistemas podrán transcribir comunicaciones en tiempo real, traducir conversaciones y detectar datos relevantes durante una emergencia.

Esto significa que, mientras una persona habla con el operador, la tecnología podrá ayudar a ordenar información sensible como nombres, ubicaciones, patentes de vehículos o características del hecho. La intención oficial es reducir demoras, mejorar la clasificación del incidente y acelerar el envío de recursos policiales, ambulancias o bomberos.

La IA también permitirá sugerir una tipificación inicial del episodio, es decir, ayudar a determinar si se trata de un robo, un accidente, una situación de violencia, un incendio u otro tipo de emergencia. De todos modos, el rol del operador seguirá siendo central: la tecnología funcionará como asistencia y no como reemplazo de la decisión humana.

Una nueva central en La Matanza para descomprimir el sistema

Otro punto fuerte del proyecto es la apertura de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) en La Matanza. Actualmente, el esquema bonaerense se apoya en tres sedes principales: La Plata, Mar del Plata y Campana.

Con la incorporación de esta cuarta central, la Provincia busca mejorar la cobertura del Conurbano y la zona oeste, dos áreas donde la demanda de llamados puede ser muy elevada. La nueva base permitirá distribuir mejor la carga de trabajo y sostener la atención si una sede atraviesa un pico de demanda o una contingencia técnica.

En la práctica, esto podría traducirse en una gestión más rápida de los llamados y en una coordinación más eficiente entre Policía, bomberos, servicios de salud y centros de despacho, especialmente en situaciones donde cada minuto resulta determinante.

Qué funciones nuevas tendrá el sistema

La modernización no se limita a la inteligencia artificial. El plan también incluye herramientas pensadas para mejorar el seguimiento de los recursos en la calle, sumar canales de comunicación y fortalecer la accesibilidad para distintos usuarios.

Videollamadas de emergencia: permitirán transmitir imágenes del hecho cuando sea necesario.

permitirán transmitir imágenes del hecho cuando sea necesario. Geolocalización en tiempo real: facilitará el seguimiento de patrulleros, tablets, radios y otros dispositivos.

facilitará el seguimiento de patrulleros, tablets, radios y otros dispositivos. Extracción automática de datos: ayudará a ordenar información clave para el despacho y la investigación posterior.

ayudará a ordenar información clave para el despacho y la investigación posterior. Herramientas accesibles: se prevén mejoras para personas hipoacúsicas y la integración con botones antipánico.

se prevén mejoras para personas hipoacúsicas y la integración con botones antipánico. Articulación con otros organismos: el sistema se integrará con redes como el 911 Federal, Policía de la Ciudad, Renaper e Interpol.

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Por qué el cambio puede ser importante para los vecinos

Para quienes llaman al 911, el punto más importante será que el sistema pueda captar mejor la información desde el primer contacto. En una emergencia, muchas veces la persona está nerviosa, no sabe cómo describir el lugar o aporta datos desordenados. Allí la tecnología puede ayudar a que el operador tenga un registro más claro y rápido.

También puede aportar valor en investigaciones posteriores, porque la información quedará más estructurada y disponible para requerimientos judiciales. Esto incluye datos de llamadas, ubicación, vehículos mencionados, horarios y otros elementos que pueden ser relevantes para reconstruir un hecho.

Qué datos conviene dar al llamar al 911

Más allá de la modernización, las recomendaciones básicas siguen siendo fundamentales. Ante una emergencia, lo primero es ponerse a resguardo y luego comunicarse con el 911. Para agilizar la atención, conviene informar con la mayor precisión posible:

La ubicación exacta donde ocurre el hecho.

donde ocurre el hecho. Calles, intersecciones, piso o referencia cercana .

. Qué está pasando y si hay personas heridas o atrapadas.

y si hay personas heridas o atrapadas. Descripción de vehículos, patentes o personas involucradas , si se puede observar sin correr riesgo.

, si se puede observar sin correr riesgo. Si se necesita policía, ambulancia o bomberos.

La renovación del 911 bonaerense marca un giro hacia un modelo de emergencia más tecnológico, con datos en tiempo real, mayor capacidad operativa y herramientas de asistencia para los operadores. El desafío será que esa inversión se traduzca en lo que más esperan los vecinos: respuestas más rápidas cuando una situación no puede esperar.