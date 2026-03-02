Kicillof abre las sesiones con eje en la deuda nacional y el impacto del ajuste en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejará formalmente inaugurado este lunes el período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso que tendrá un fuerte contenido político y económico.

Desde las 17, el mandatario expondrá ante la Asamblea Legislativa con un mensaje centrado en la millonaria deuda que, según sostiene, el Gobierno nacional mantiene con la Provincia y en las consecuencias del ajuste impulsado por la administración libertaria.

La apertura se realizará en el recinto legislativo, ante los 92 diputados y 46 senadores provinciales, en un contexto marcado por la tensión institucional entre la administración bonaerense y la Casa Rosada. El discurso llegará apenas un día después de la intervención del presidente Javier Milei ante el Congreso nacional, lo que profundiza el contraste político entre ambos mandatarios.

Kicillof aprovechará la ocasión para remarcar diferencias con la gestión de La Libertad Avanza y para insistir en que la Provincia enfrenta un escenario financiero complejo producto de la reducción de transferencias y programas nacionales. En ese marco, volverá a poner sobre la mesa la cifra billonaria que reclama como deuda pendiente y detallará el impacto que, según su visión, las políticas de ajuste tienen sobre la economía, la obra pública y los servicios esenciales en territorio bonaerense.

Se espera además que el gobernador trace los principales lineamientos de su gestión para el año legislativo, con foco en sostener la inversión provincial y garantizar el funcionamiento del Estado en un contexto de restricción presupuestaria.

La sesión marcará así el inicio formal del calendario parlamentario en la Provincia, atravesado por un clima político que anticipa debates intensos entre oficialismo y oposición.