Sueldos municipales: ¿el nuevo consejo puede fijar un básico común para los 135 distritos?

La decisión de la Provincia de avanzar con el Consejo del Empleo Municipal volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas históricos de los trabajadores de las comunas bonaerenses: dos empleados con tareas similares pueden tener salarios muy diferentes solamente por trabajar en municipios distintos.

La expectativa creció porque el nuevo organismo podrá analizar escalas salariales, condiciones de empleo y criterios laborales de los 135 distritos. De allí surgió una pregunta concreta entre trabajadores municipales: si esta instancia puede terminar estableciendo un salario básico único para toda la Provincia.

La Ley 14.656 permite avanzar hacia una mayor coordinación, pero las facultades del Consejo tienen un alcance específico y no reemplazan automáticamente las paritarias que cada municipio mantiene con sus sindicatos.

¿El Consejo del Empleo Municipal puede fijar un sueldo básico único?

No de manera automática ni por una decisión propia. La Ley 14.656 define al Consejo como un órgano consultivo y asesor y le asigna la elaboración de propuestas, recomendaciones y pautas generales.

Entre sus facultades puede:

Elaborar propuestas para mejorar el régimen de empleo municipal.

Promover una mayor uniformidad de criterios entre las normas de distintos municipios.

entre las normas de distintos municipios. Solicitar a las comunas sus escalafones y escalas salariales .

. Colaborar en la elaboración de proyectos de ordenanzas vinculados con el trabajo municipal.

Evacuar consultas sobre la aplicación de la normativa.

La legislación completa puede consultarse en el Sistema de Información Normativa de la Provincia.

Por eso, el avance es importante pero no equivale a anunciar que desde una fecha determinada los empleados de La Plata, Tandil, Lanús, General Pueyrredón o cualquier otra comuna cobrarán el mismo salario.

Las diferencias salariales entre municipios son uno de los principales puntos que aparecen detrás de la discusión provincial.

Por qué los salarios siguen definiéndose municipio por municipio

La negociación colectiva prevista por la Ley 14.656 se desarrolla entre cada Municipalidad y las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores.

Eso explica por qué en un mismo mes pueden convivir situaciones completamente diferentes en la Provincia: una comuna puede otorgar un porcentaje fijo, otra aplicar una cláusula ligada a la inflación y otra encontrarse todavía discutiendo una recomposición.

El aumento que la Provincia acuerda con docentes o empleados de la Ley 10.430 tampoco se traslada automáticamente a los municipales.

En el último relevamiento de paritarias municipales bonaerenses ya aparecían diferencias importantes entre distritos y mecanismos salariales muy distintos.

Entonces, ¿para qué sirve que el Consejo pueda pedir las escalas?

Ese punto puede ser uno de los más relevantes a mediano plazo. La ley permite solicitar a los municipios sus estructuras, escalafones y escalas salariales.

Con esa información sobre una misma mesa será posible comparar con mayor claridad cuestiones como:

Dato Qué permite comparar Sueldo básico Brechas entre municipios Categorías Diferencias de carrera y escalafón Adicionales Qué parte del ingreso está por fuera del básico Antigüedad Cómo se remunera la trayectoria Regímenes horarios Relación entre jornada y remuneración

El Consejo puede utilizar esa radiografía para elaborar recomendaciones y promover criterios más homogéneos. Eso es distinto de imponer por sí mismo una escala única.

Qué cambió ahora después de años sin funcionar

El Ministerio de Trabajo bonaerense informó el 1 de septiembre que estableció las condiciones de convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo.

La medida fue tomada mediante la Resolución RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, luego de un dictamen de la Asesoría General de Gobierno que habilitó a la cartera laboral a resolver los aspectos organizativos necesarios.

Provincia anticipó además que convocará una primera reunión organizativa. La Ley 14.656 había sido sancionada en 2014, reglamentada posteriormente y atravesó dificultades judiciales que impidieron que el organismo funcionara normalmente.

El anuncio oficial puede consultarse en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Qué reclaman los sindicatos municipales

La discusión provincial se aceleró en un escenario de protestas por salarios y fuertes diferencias entre distritos. Los gremios municipales vienen reclamando que exista una instancia capaz de poner en discusión condiciones mínimas y reducir las brechas.

La reciente activación del Consejo fue justamente uno de los puntos analizados en el conflicto salarial que mantienen los municipales bonaerenses.

Una de las discusiones que deberá observarse es hasta dónde las recomendaciones del organismo consiguen posteriormente convertirse en acuerdos, ordenanzas o criterios aplicados por las comunas.

Qué debería mirar ahora un trabajador municipal

En el corto plazo, el salario de cada trabajador seguirá dependiendo fundamentalmente de su municipio, su convenio, la categoría, los adicionales y la paritaria local.

Por eso, la conformación del Consejo no debe interpretarse como un aumento salarial ya aprobado.

Lo novedoso es que por primera vez en años comienza a tomar forma una mesa provincial que podrá reunir las escalas de los distritos, comparar condiciones y producir recomendaciones sobre empleo municipal.

Si esa instancia logra reducir las enormes diferencias existentes será una discusión de más largo plazo. Por ahora, el cambio concreto es institucional: las paritarias siguen siendo locales y no existe todavía un salario básico municipal único para los 135 distritos bonaerenses.