Cuenta dni lanza $15. 000 de reintegro por el día del maestro: cuándo se activa y cuánto gastar

Septiembre traerá una promoción de Cuenta DNI especialmente atractiva para docentes y para quienes planeen celebrar el Día del Maestro. Banco Provincia confirmó un beneficio que estará disponible solamente durante una jornada y tendrá un tope bastante superior al descuento gastronómico habitual.

La promoción aparece en medio de un mes con varias novedades para el sector educativo bonaerense. Los docentes provinciales reciben este lunes sus haberes de agosto con el último tramo de aumento y, pocos días después, llegará este beneficio especial.

El porcentaje será del 30%, pero la cifra que más se destaca es el reintegro máximo: podrá alcanzar los $15.000 por persona.

Qué día se activa el reintegro de $15.000 de Cuenta DNI

La promoción especial estará vigente el viernes 11 de septiembre de 2026, Día del Maestro, en los comercios adheridos a la acción.

Banco Provincia ofrecerá ese día:

30% de ahorro.

Tope de reintegro de $15.000 por persona.

Vigencia durante una única jornada: el 11 de septiembre.

Aplicación únicamente en establecimientos adheridos y mediante formas de pago habilitadas.

La promoción se suma a los beneficios generales de Cuenta DNI que están disponibles durante septiembre, pero cuenta con condiciones y un tope propios.

La promoción especial del Día del Maestro tendrá una vigencia de una sola jornada.

Cuánto hay que gastar para recuperar los $15.000 completos

Al tratarse de un descuento del 30%, para alcanzar el máximo hay que realizar consumos alcanzados por $50.000.

La cuenta es:

$50.000 × 30% = $15.000.

Consumo 30% de ahorro Reintegro $10.000 $3.000 $3.000 $20.000 $6.000 $6.000 $30.000 $9.000 $9.000 $50.000 $15.000 $15.000 $60.000 $18.000 $15.000

Una vez alcanzados los $50.000, seguir gastando no aumenta la devolución porque ya se llegó al límite.

Qué pagos no sirven para obtener el beneficio

Como ocurre con otras promociones de la billetera, no alcanza con tener Cuenta DNI instalada o con que el dinero finalmente salga de una cuenta de Banco Provincia.

La promoción contempla pagos realizados mediante Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales habilitadas y Cuenta DNI Comercios.

Quedan afuera las operaciones realizadas leyendo códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras, las compras con tarjetas Visa o Mastercard, Visa Débito y las transferencias desde la aplicación.

Además, el establecimiento debe estar expresamente adherido a la promoción. Banco Provincia publica la nómina en la página oficial del beneficio por el Día del Maestro.

Un septiembre con dos fechas importantes para los docentes

El beneficio llegará apenas cuatro días después del pago de los salarios de Educación. Este lunes 7, los trabajadores docentes bonaerenses reciben la liquidación correspondiente a agosto con el segundo tramo del último acuerdo salarial.

Los cargos testigo muestran diferencias que en algunos casos superan los $50.000 respecto de la escala anterior. El detalle se puede consultar en cuánto cambia el sueldo docente en el cobro del lunes según cada cargo de referencia.

Luego, el viernes 11 llegará esta acción especial de Cuenta DNI, que permitirá recuperar hasta $15.000 en una sola jornada.

Por qué conviene revisar el comercio antes del 11

El porcentaje elevado puede generar la idea de que cualquier compra realizada ese viernes tendrá descuento, pero la condición principal es estar dentro de la red específica de establecimientos adheridos.

Por eso, quienes quieran organizar una salida o un consumo para aprovechar el beneficio deberían revisar previamente el buscador oficial y no esperar hasta el momento de pagar.

Con una compra alcanzada de $50.000, el costo final después del reintegro será de $35.000. Esa diferencia de $15.000 convierte a la promoción del Día del Maestro en uno de los topes individuales más altos anunciados por Cuenta DNI para septiembre.