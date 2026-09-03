Municipales bonaerenses endurecen el reclamo salarial: el paso que abrió la provincia y qué puede cambiar

La discusión por los salarios municipales dejó de ser un problema aislado de cada distrito y empezó a escalar a nivel provincial. Después de meses de reclamos, diferencias muy marcadas entre municipios y protestas que llegaron a las rutas bonaerenses, el Gobierno provincial dio un paso que los sindicatos venían exigiendo desde hace años.

La novedad aparece justo cuando INFOZONA comenzó a detectar una fuerte demanda en búsquedas vinculadas con aumentos municipales. El caso de Tandil es un ejemplo: el distrito ya tiene activado un mecanismo que vincula sus próximos incrementos con la inflación. Podés consultar cómo se definirá el aumento de los municipales de Tandil en septiembre.

El conflicto provincial, sin embargo, tiene una dimensión mucho más amplia. Lo que ahora se discute podría convertirse en una instancia permanente para ordenar criterios laborales, escalas y condiciones de empleo entre los 135 municipios.

La Provincia avanzó con el Consejo del Empleo Municipal

El Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó durante los últimos días con la puesta en marcha del Consejo del Empleo Municipal, un organismo previsto por la Ley 14.656 desde hace más de una década.

La cartera laboral estableció pautas para su integración y funcionamiento y anticipó una primera reunión organizativa.

La decisión llegó después de un plan de lucha impulsado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que incluyó movilizaciones y cortes sobre las rutas 6 y 205.

Qué puede hacer realmente el Consejo

La Ley 14.656 define al Consejo como un órgano de consulta y asesoramiento. Entre sus facultades puede:

Elaborar propuestas y recomendaciones sobre empleo municipal.

Buscar criterios más uniformes entre los distintos distritos.

Solicitar escalafones y escalas salariales a los municipios.

Colaborar en normas vinculadas con las relaciones laborales municipales.

Analizar problemáticas de contratación, carrera y condiciones de empleo.

La norma completa puede consultarse en el Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que el Consejo pueda imponer automáticamente mañana un mismo sueldo básico para los 135 municipios. Pero sí crea un ámbito institucional donde sindicatos, municipios y Provincia pueden discutir criterios generales que hasta ahora se resolvían casi exclusivamente distrito por distrito.

Por qué los municipales mantienen el plan de lucha

La convocatoria no alcanzó para desactivar el conflicto.

FESIMUBO cuestionó cómo se integrará la representación sindical y sostuvo que la convocatoria anunciada no respeta plenamente, según su interpretación, los criterios establecidos por la propia Ley 14.656.

Por ese motivo, la Federación ratificó la continuidad del plan de lucha mientras espera definiciones concretas sobre la primera reunión y la composición del organismo.

El problema de fondo son las diferencias salariales

Una característica del empleo municipal bonaerense es la enorme dispersión entre distritos. Cada comuna negocia su propia paritaria y define escalas según sus recursos, convenios y situación fiscal.

Eso permite que en septiembre convivan escenarios muy diferentes. Mientras Lanús ya tiene dos nuevos tramos de aumento definidos, en otros municipios los sindicatos reclaman reaperturas o cuestionan los porcentajes otorgados.

FESIMUBO viene advirtiendo que existen trabajadores con salarios básicos extremadamente bajos y sostiene que una discusión provincial debería ayudar a reducir estas brechas.

Qué relación tiene esto con las finanzas de los municipios

Los intendentes también enfrentan un escenario complejo. La caída real de recursos y la evolución de la recaudación condicionan la capacidad de cerrar acuerdos salariales más largos.

INFOZONA informó recientemente que los municipios recibieron menos recursos de coparticipación en términos reales durante el primer semestre.

Este contexto explica parte de la resistencia a establecer referencias generales que después algunos distritos podrían tener dificultades para financiar.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso será la convocatoria efectiva de la primera reunión organizativa.

Ahí comenzará a verse si el Consejo se transforma en un ámbito real de negociación y coordinación o si queda limitado a una instancia consultiva con poco impacto práctico.

Para los trabajadores municipales, la expectativa está puesta principalmente en tres cuestiones: salarios, estabilidad laboral y reducción de las diferencias entre distritos.

Mientras tanto, las paritarias locales continuarán funcionando. Por eso durante las próximas semanas INFOZONA seguirá distrito por distrito los aumentos de La Plata, Lanús, Quilmes, Morón, Tandil y otros municipios bonaerenses.