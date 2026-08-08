Paritarias municipales en provincia de buenos aires: los aumentos de agosto 2026 y las negociaciones que se vienen

Las paritarias municipales en Provincia de Buenos Aires entraron en agosto de 2026 con un escenario muy distinto según el distrito. Mientras algunos trabajadores ya tienen porcentajes definidos para este mes, en otros municipios la próxima mejora dependerá de nuevas reuniones, del dato de inflación de julio o de negociaciones que todavía no lograron cerrar.

El movimiento salarial se acelerará durante la segunda mitad de agosto. Hay comunas que dejaron expresamente prevista una reapertura y otras que ataron los próximos ajustes al IPC, una modalidad que ganó terreno durante 2026 ante la dificultad de fijar aumentos por períodos largos.

Paritarias municipales en Provincia de Buenos Aires: qué pasa en agosto de 2026

La primera diferencia que debe tenerse en cuenta es que no existe una paritaria salarial única para los 135 municipios bonaerenses. La Ley provincial 14.656 establece la negociación colectiva entre cada Municipalidad y las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores.

Por eso, el aumento del 7% acordado por la Provincia para docentes y personal comprendido en la Ley 10.430, dividido en 5% en julio y 2% en agosto, no se aplica automáticamente a los empleados municipales. Ese acuerdo corresponde a trabajadores de la administración provincial, según informó oficialmente el Gobierno bonaerense.

Municipio Situación en agosto Dato clave Trenque Lauquen Aumento confirmado 7% en agosto Luján Aumento confirmado 3,5% en agosto Coronel Pringles Reapertura prevista Negociación tras conocerse el IPC de julio Pergamino Nueva reunión Encuentro paritario previsto para el 18 de agosto General Arenales Sin acuerdo sobre la última oferta ATE rechazó una propuesta de 3,5% para agosto

Trenque Lauquen paga un 7% y lleva el acumulado anual por encima del 20%

Uno de los aumentos concretos de agosto aparece en Trenque Lauquen. El Municipio y los gremios habían acordado una suba del 13% distribuida entre mayo y agosto: 6% en mayo y 7% en agosto. Como los porcentajes se aplican de manera acumulativa junto con los ajustes de febrero y marzo, la mejora global de 2026 llega al 20,32%.

La Municipalidad de Trenque Lauquen informó además que los incrementos son remunerativos, por lo que tienen efecto sobre jubilados y pensionados municipales. Durante enero también se había abonado un bono de $140.000.

Luján suma otro tramo y Tandil espera los próximos IPC

En Luján, el acuerdo para el tercer trimestre contempla un incremento acumulado del 10,7%, distribuido en 3,5% en julio, 3,5% en agosto y 3,3% en septiembre. Con ese esquema, la negociación prevé alcanzar un acumulado salarial del 25% al finalizar septiembre.

Tandil adoptó otra fórmula. El acuerdo oficializado mediante el Decreto 2134/2026 fijó un aumento del 10% desde julio. Después estableció que el incremento de septiembre será equivalente al IPC de agosto y el de octubre al IPC de septiembre. Agosto funciona así como mes de referencia para calcular el siguiente ajuste, más que como un nuevo tramo porcentual ya definido.

Los municipios donde agosto puede traer nuevas definiciones

Coronel Pringles es uno de los casos a seguir. El acuerdo firmado en abril incorporó $70.000 al salario básico y estableció actualizaciones para mayo, junio y julio de acuerdo con la inflación. El mismo decreto dispuso volver a negociar en agosto una vez publicado el IPC de julio, tal como consta en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales.

Ese dato será decisivo también para otras mesas salariales. El INDEC tiene programada para el 13 de agosto la publicación del IPC correspondiente a julio. Hasta entonces, cualquier porcentaje atribuido a ese índice es una estimación y no un dato oficial.

En Pergamino, el acuerdo alcanzado para mayo, junio y julio dejó fijada una nueva reunión paritaria para el 18 de agosto. El distrito venía de aplicar 3,4% en mayo, 2,9% en junio y 4,8% en julio, mientras continúa el debate sobre mecanismos de actualización más frecuentes.

La situación es diferente en General Arenales. ATE informó que rechazó una propuesta municipal que contemplaba un bono extraordinario no remunerativo de $60.000 a pagar en julio y un 3,5% de incremento salarial para agosto. Por lo tanto, ese porcentaje no debe considerarse como un aumento cerrado mientras no exista un nuevo entendimiento.

Qué deben mirar los trabajadores municipales durante agosto

El calendario inmediato tiene dos fechas especialmente relevantes: el 13 de agosto, con la inflación oficial de julio, y las reuniones paritarias que se desarrollarán durante la segunda quincena. En municipios con cláusulas ligadas al IPC, el dato del INDEC puede definir de forma directa o indirecta la siguiente recomposición.

También será importante distinguir entre aumentos al básico, sumas remunerativas, bonos no remunerativos y mejoras en adicionales como presentismo. No producen el mismo efecto sobre aguinaldo, antigüedad y futuras jubilaciones. Por eso, en las paritarias municipales bonaerenses de agosto no alcanza con comparar porcentajes: la composición del aumento y la fecha de incorporación al básico son parte central del acuerdo.