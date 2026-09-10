Septiembre no tiene feriados, pero sí días sin clases en Provincia: cuáles son

El calendario de septiembre puede resultar engañoso para las familias de la Provincia de Buenos Aires. Aunque el mes no tiene feriados nacionales de alcance general, sí aparecen jornadas en las que una parte importante de los alumnos no deberá concurrir a clases.

La explicación está en que el calendario laboral nacional y el calendario escolar bonaerense no son lo mismo. Una fecha puede no ser feriado para bancos, comercios y trabajadores y, al mismo tiempo, estar contemplada como asueto dentro del sistema educativo.

La diferencia cobra especial importancia este año porque septiembre concentra tres celebraciones muy próximas. INFOZONA detalló en una guía qué días no hay clases en septiembre en Provincia y cómo cambia la situación según cada nivel.

Septiembre no tiene feriados nacionales, pero sí días sin clases en Provincia

El calendario nacional de 2026 no establece ningún feriado general durante septiembre. El último fue el 17 de agosto y el próximo llegará recién el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Los asuetos escolares de septiembre no deben confundirse con feriados nacionales.

Sin embargo, dentro del calendario educativo bonaerense hay dos fechas que afectan la actividad: el viernes 11 de septiembre y el lunes 21 de septiembre. No tienen exactamente el mismo alcance.

Fecha Qué se conmemora Situación escolar ¿Es feriado nacional? 11 de septiembre Día de la Maestra y el Maestro Asueto escolar No 17 de septiembre Día del Profesor Hay clases No 21 de septiembre Día del Estudiante Asueto según nivel No

Por qué no hay clases el viernes 11

El Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre en recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento. En el Calendario Escolar bonaerense la fecha está contemplada como asueto, por lo que no hay actividad escolar habitual en los establecimientos alcanzados.

Este año tiene un efecto adicional porque cae viernes. La jornada se une al sábado 12 y domingo 13 y genera una pausa de tres días para alumnos y docentes comprendidos.

Podés consultar el alcance completo en la nota sobre si hay clases el 11 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

El lunes 21 no funciona igual para todos

El Día del Estudiante también modifica la actividad, pero de forma selectiva. Tras una rectificación reciente del calendario, el lunes 21 habrá asueto para Secundaria, Superior, Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Formación Profesional y CFI de Educación Especial.

Inicial y Primaria sí tendrán clases. Por eso, no corresponde presentar el 21 como un día sin actividad en todas las escuelas bonaerenses.

Para los estudiantes alcanzados, el lunes se suma al sábado 19 y domingo 20, generando otra pausa de tres días. Para el resto, la actividad se retoma normalmente después del fin de semana.

¿Y el Día del Profesor del 17 de septiembre?

El jueves 17 aparece entre ambas fechas y suele provocar otra confusión. Se celebra el Día del Profesor, pero no es feriado nacional ni asueto escolar general.

Como regla, hay clases normalmente. Puede haber actos o actividades conmemorativas dentro de las instituciones, pero la fecha no suspende por sí misma el dictado.

La diferencia entre feriado y asueto escolar

Un feriado nacional tiene efectos generales definidos por la normativa nacional. Un asueto escolar, en cambio, puede surgir del calendario educativo de una jurisdicción y limitarse a escuelas, docentes o determinados niveles.

Por eso, que una escuela permanezca sin clases no significa que ese mismo día deban cerrar comercios, bancos o empresas. Tanto el 11 como el 21 de septiembre mantienen actividad laboral general, salvo situaciones específicas.

El régimen nacional de feriados puede consultarse en la Ley 27.399 publicada por el Estado nacional, mientras que la referencia para las escuelas bonaerenses es el Calendario Escolar de la DGCyE.

La consecuencia práctica es clara: septiembre no aporta un feriado nacional para todo el país, pero sí requiere mirar con atención el calendario escolar porque hay fechas que modifican la rutina de miles de familias bonaerenses.