Detectan los primeros casos de la variante ba. 3. 2 del covid y son de la provincia de buenos aires

Argentina confirmó la detección de los primeros tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2 y un dato concentra especialmente la atención sanitaria: los tres pacientes son residentes de la Provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado a través del sistema de vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS Malbrán) y quedó consignado en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Las muestras en las que se identificó esta variante fueron tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. Durante ese período se secuenciaron 21 genomas del virus y tres de ellos, es decir aproximadamente el 14% de las muestras analizadas, correspondieron al linaje BA.3.2. Si bien uno de los pacientes debió ser internado debido a la presencia de enfermedades preexistentes, las autoridades sanitarias informaron que los tres evolucionaron favorablemente.

BA.3.2 es un linaje descendiente de Ómicron BA.3 y actualmente se encuentra clasificado internacionalmente como una variante bajo monitoreo. Su primera detección se produjo en Sudáfrica en noviembre de 2024 y posteriormente fue identificada en otros países. En el continente americano ya se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa antes de su confirmación en nuestro país.

Pese a la novedad que representa su llegada a la Argentina, por el momento no existen evidencias de que BA.3.2 provoque cuadros más graves o represente un riesgo adicional sustancial para la salud pública. El Ministerio de Salud remarcó, no obstante, que continuará la vigilancia virológica y epidemiológica para evaluar su comportamiento, transmisibilidad y eventual impacto sanitario.

La aparición de esta variante se produce además en un escenario muy diferente al atravesado durante los años más críticos de la pandemia. Los últimos reportes epidemiológicos nacionales vienen mostrando que la circulación del SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables en Argentina, aunque el virus continúa circulando y evolucionando, motivo por el cual se mantiene activa la vigilancia genómica.

La detección de los tres primeros casos justamente demuestra la importancia de ese seguimiento: aunque el COVID-19 dejó de ocupar el centro de la emergencia sanitaria, el SARS-CoV-2 no desapareció y continúa generando nuevas variantes y sublinajes que son monitoreados por las autoridades de salud. En esta oportunidad, la Provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la novedad epidemiológica al concentrar los primeros tres casos de BA.3.2 identificados hasta el momento en el país.