El Conurbano tendrá dos días de gastronomía del mundo, música y entrada gratis

Quienes busquen una salida para este fin de semana tendrán una opción que combina comida, música y paseo sin pagar entrada. Durante dos jornadas, una plaza del Conurbano reunirá sabores de distintas colectividades, feria y espectáculos desde la mañana hasta casi la medianoche.

La propuesta está pensada para permanecer varias horas: se podrá llegar a almorzar, recorrer puestos de artesanos y emprendedores, quedarse para los shows y volver a pasar por el sector gastronómico durante la noche.

El encuentro será en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde se realizará una nueva edición de Sabores del Mundo dentro del ciclo Viví 3F. Está programado para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10:30 a 23:30, en Plaza Manzanares.

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Qué se podrá encontrar en Sabores del Mundo

El eje de la feria será la gastronomía de colectividades, con puestos que permitirán probar distintas preparaciones sin concentrar toda la salida en un restaurante. A eso se sumarán artesanos, emprendedores y espacios recreativos para chicos.

La Municipalidad de Tres de Febrero confirmó además música en vivo y espectáculos durante las dos jornadas. La agenda turística bonaerense agrega que habrá bandas tributo y propuestas familiares.

El evento se realizará en la Plaza Manzanares, en Juan XXIII y Santos Vega, y el ingreso será gratuito. La información fue publicada por la Municipalidad de Tres de Febrero.

Dos jornadas con horario extendido

Uno de los puntos fuertes es el horario. Tanto el sábado como el domingo la feria funcionará desde las 10:30 hasta las 23:30, por lo que no hace falta llegar en un momento específico para aprovecharla.

Para quienes vayan en familia, el tramo diurno puede resultar más cómodo para recorrer la plaza y los puestos. Quienes prefieran los shows y un ambiente más nocturno tendrán actividad hasta última hora.

La cercanía con distintas localidades del oeste y noroeste del Conurbano también permite plantear la salida sin necesidad de alojamiento: es una alternativa para pasar algunas horas y regresar en el día.

Quienes prioricen la gastronomía tienen otra alternativa ya en marcha este mismo fin de semana: en Luján se realiza el Festival de Primavera D’ Gustar con entrada gratuita, una propuesta de tres días que también suma música y emprendedores.

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Qué tipo de salida permite armar

La amplitud horaria da bastante margen. Es posible ir al mediodía y convertirlo en un almuerzo distinto, pasar durante la tarde con chicos o llegar más tarde para recorrer los puestos y quedarse con la música en vivo.

Al tratarse de una feria con varios expositores, el gasto depende de lo que cada visitante decida consumir. No hay entrada general ni una actividad central que obligue a pagar para permanecer en la plaza.

Para grupos grandes o familias, ese formato tiene una ventaja: cada persona puede elegir qué comer y cuánto gastar sin quedar atada a una única propuesta gastronómica.

Una opción para recibir la primavera sin pagar entrada

La fecha coincide con un fin de semana en el que muchas localidades bonaerenses concentran festivales y celebraciones por la llegada de la primavera. En este caso, el atractivo está en la amplitud de horario y en poder combinar gastronomía, compras y espectáculos dentro del mismo espacio.

La entrada libre permite además adaptar el paseo al presupuesto de cada familia. Quien quiera simplemente caminar por la feria y escuchar música puede hacerlo sin costo; los gastos aparecen recién al comprar comida, artesanías o productos de los emprendedores.

Como ocurre con cualquier actividad al aire libre, conviene revisar las novedades del municipio antes de salir si el pronóstico presenta lluvias o tormentas. Hasta este jueves, la programación oficial mantiene las dos jornadas anunciadas para sábado y domingo.