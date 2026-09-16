“súper niño” 2026: el smn ya da 100% de probabilidad y anticipa una primavera distinta en la provincia

El fenómeno El Niño ya no es una posibilidad para más adelante: está instalado y los últimos informes oficiales muestran que seguirá fortaleciéndose durante la primavera. Para la Provincia de Buenos Aires, el cambio de escenario empieza a ser especialmente importante porque coincide con los meses de mayor actividad de tormentas, lluvias y transición hacia el verano.

El dato más contundente llegó en septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional ubicó en 100% la probabilidad de continuidad de El Niño durante septiembre, octubre y noviembre y señaló que el episodio será de intensidad fuerte o muy fuerte. La Organización Meteorológica Mundial fue todavía más allá y advirtió que el fenómeno seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto máximo hacia fines de 2026.

Ver también: El SMN actualizó el pronóstico de primavera: Qué pasará con las lluvias y temperaturas en Provincia.

“Súper Niño” 2026: qué confirmó el SMN en septiembre

En su último reporte sobre el ENOS, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones corresponden a una fase cálida o El Niño. El organismo detectó un calentamiento persistente del Pacífico ecuatorial, vientos alisios debilitados y un índice de Oscilación del Sur compatible con esa fase.

Los modelos dinámicos y estadísticos coinciden en que durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre hay una probabilidad del 100% de que continúe El Niño, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

El término “Súper Niño” se utiliza habitualmente para describir episodios excepcionalmente intensos, aunque no es una categoría oficial del SMN. En términos científicos, los organismos hablan hoy de un evento “muy fuerte”.

El Niño modifica las probabilidades de lluvia durante períodos prolongados, pero no determina por sí solo cada tormenta.

Por qué este episodio es distinto al escenario de comienzos de año

Durante el primer semestre todavía existían dudas sobre cuándo se consolidaría la fase cálida y qué intensidad podría alcanzar. Eso cambió: en septiembre el acople entre océano y atmósfera ya aparece claramente establecido.

La Organización Meteorológica Mundial informó que las aguas del Pacífico tropical presentan condiciones excepcionalmente cálidas y que El Niño seguirá ganando fuerza durante los próximos meses. La probabilidad de que continúe hasta febrero de 2027 es cercana al 100%.

Qué significa para la Provincia de Buenos Aires

El Niño no provoca una tormenta puntual ni significa que vaya a llover todos los días. Su efecto consiste en modificar las probabilidades climáticas y la circulación atmosférica durante períodos prolongados.

En la Provincia de Buenos Aires, los años Niño suelen favorecer un ambiente con mayor disponibilidad de humedad y más oportunidades para que se desarrollen sistemas de precipitación. Pero el impacto no es idéntico en todo el territorio.

El sudoeste bonaerense tiene actualmente una señal más definida de lluvias superiores a lo normal para la primavera.

tiene actualmente una señal más definida de lluvias superiores a lo normal para la primavera. En gran parte del resto de la Provincia, el escenario se mueve entre valores normales y superiores a los normales .

. Las temperaturas muestran una tendencia a ubicarse por debajo de los promedios habituales durante el trimestre.

Más lluvia no significa necesariamente inundaciones

Una tendencia trimestral húmeda no permite afirmar que una localidad vaya a inundarse ni que cada semana tendrá tormentas. Los pronósticos estacionales indican probabilidades sobre el promedio de varios meses y pueden incluir períodos secos alternados con episodios de lluvia intensa.

El riesgo aumenta cuando las precipitaciones se concentran en poco tiempo, los suelos ya están saturados o las cuencas y sistemas de drenaje tienen poca capacidad de respuesta.

Ver también: Súper Niño 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Las zonas en riesgo, qué puede pasar y cómo prepararse.

La señal que habrá que seguir durante los próximos meses

La evolución del Pacífico seguirá siendo central, pero el clima de la Provincia también depende de otros factores regionales y de la circulación diaria de la atmósfera. Por eso, un evento muy fuerte de El Niño no reemplaza los pronósticos de corto plazo ni los alertas meteorológicos.

Lo que sí cambió es el punto de partida: El Niño ya está plenamente instalado, el SMN le asigna 100% de probabilidad durante la primavera y los organismos internacionales esperan que todavía se fortalezca más.