Una ciudad de la Costa tendrá autos clásicos, drift y actividades gratis este sábado

Este sábado, una ciudad de la Costa Atlántica convertirá uno de sus puntos más transitados en una gran muestra a cielo abierto para fanáticos de los autos. Habrá deportivos, clásicos, vehículos de competición, tuning, UTV y una demostración que promete convertirse en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

La propuesta se suma a un fin de semana cargado de actividades por la llegada de la primavera y tiene un dato especialmente atractivo para quienes estén cerca de la Costa: la entrada será libre y gratuita.

Se trata de Pinamar Expocar 2026, que se realizará el sábado 19 de septiembre de 12:00 a 17:00 en la zona de avenida Arquitecto Bunge y avenida del Libertador. La agenda oficial del municipio mantiene el encuentro dentro de su programación del fin de semana.

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Qué habrá durante Expocar en Pinamar

El evento no estará limitado a una exposición estática. La propuesta incluye distintos sectores para que el público pueda recorrer durante la tarde y combina vehículos de diferentes estilos con experiencias vinculadas al mundo motor.

Autos deportivos y clásicos.

Vehículos tuning y modelos vinculados al Turismo Carretera.

Show de drift a cargo de un piloto profesional.

Sector UTV con actividades y paseos educativos con instructor.

Simuladores y stands de empresas del rubro.

DJs en vivo, sorteos y feria de artesanos.

Espacio de educación y concientización vial.

La combinación permite que la salida no quede reservada solamente a quienes siguen el automovilismo. La organización plantea una jornada familiar, con alternativas para recorrer entre las exhibiciones y los sectores de entretenimiento.

La agenda oficial de Pinamar confirma la realización para el sábado 19, desde las 12, y el acceso gratuito.

Dónde será y cómo organizar la salida

La actividad estará concentrada en el cruce de avenida Bunge y avenida del Libertador, una zona muy accesible desde el eje principal de Pinamar. Quienes lleguen desde otras localidades podrán entrar a la ciudad y seguir el corredor de Bunge hacia el centro.

El horario anunciado es de 12:00 a 17:00. Si la intención es ver con calma los autos y conseguir una buena ubicación para las demostraciones, conviene no llegar sobre el final de la tarde. Un evento de este tipo también puede generar más movimiento vehicular de lo habitual alrededor del sector.

El plan puede combinarse con otras propuestas gratuitas que tendrá la ciudad durante el mismo fin de semana. Pinamar y Cariló desarrollarán actividades de bienestar, yoga y meditación desde el viernes hasta el domingo, por lo que quienes pasen más de un día en la Costa pueden armar una agenda bastante variada.

También conviene mirar el clima antes de viajar. La Costa tendrá temperaturas bastante más frescas que el interior bonaerense y el panorama completo puede consultarse en esta guía sobre cómo estarán las temperaturas del fin de semana en Provincia.

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El show de drift será uno de los puntos fuertes

Entre los atractivos anunciados aparece una experiencia de drift con un piloto profesional. A diferencia de una muestra estática, este tipo de demostración agrega acción y sonido a la jornada y puede convertirse en el momento de mayor concentración de público.

También habrá un sector UTV con paseos educativos junto a un instructor, simuladores y espacios vinculados con seguridad vial. Eso amplía la propuesta para chicos y adolescentes que quizá no estén interesados únicamente en mirar autos estacionados.

La feria de artesanos y los DJs completan un formato que mezcla exposición automotriz con paseo urbano, algo especialmente útil para acompañantes que no sean fanáticos del mundo motor.

Qué pasa si llueve

Hay un dato importante antes de organizar el viaje: la actividad fue anunciada como evento al aire libre y se suspende en caso de lluvia. Por eso, si el tiempo se vuelve inestable durante las horas previas, será conveniente revisar las comunicaciones de los organizadores o de Turismo de Pinamar antes de salir.

Si las condiciones acompañan, Expocar suma una propuesta diferente para este sábado: cinco horas de autos, exhibiciones y actividades en pleno centro de Pinamar, sin necesidad de pagar entrada.